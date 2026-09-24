מבזקים נוספים
בסיום תפילת נעילה; המרא דאתרא הזמין את בני קהילתו למעמד 'פדיון פטר חמור'
התעלות גדולה בתפילות יום הכיפורים במחיצתו של הגאון רבי חיים שמעון פינטו באשדוד | בסיום תפילת נעילה הזמין הרב את כל הציבור למעמד של "פדיון פטר חמור" | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
צעיר בן 22 נפצע בינוני בנפילה מגובה בעת בניית סוכה בחדרה
צעיר בן 22 נפצע אחר הצהריים (16:15) במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה באזור התעשייה בחדרה. הפצוע סובל מחבלות בגב ובגפיים ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים הלל יפה.קובי רוזן
צעיר בן 22 נפצע בינוני בנפילה מגובה בבית עסק בחדרה
צעיר בן 22 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגלריה בתוך בית עסק ברחוב בעלי המלאכה בחדרה. הצעיר נחבל בגב ובגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה כשמצבו מוגדר בינוני ויציב.קובי רוזן
פרסום ראשון | "קנאות מזויפת": הגרמ"ה הירש שיגר מכתב תמיכה דרמטי לגרא"מ פייבלזון
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שלח מכתב תמיכה דרמטי לגרא"מ פייבלזון | גדול הדור כינה את האלימות "קנאות מזויפת" ו"גורמת לחילול השם" |הרב איחל לרב פייבלזון "להמשיך ללמד תורה ודעת לתלמידיו" (חרדים)חנני ברייטקופף
אבא תמחול לי | הרגע המרטיט במעונו של הגר"מ שטרנבוך כשבנו ביקש את מחילתו
תיעוד מרומם: רגע לפני ליל התקדש חג של יום הכיפורים, נצפה הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, בנו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, מתברך מאביו ומבקש מחילה על כל השנה | בהמשך הפציר הבן אצל אביו שיאציל עליו ברכתו שיזכה לקדש שם שמים בעולם | צפו בתיעוד המרטיט (חרדים)חיים רוזנבוים
מרגש; מה הגישו החסידים לאדמו"ר ביום הולדתו ה - 71 ?
ביום הכיפורים ציינו בחצה"ק סערט ויז'ניץ יום הולדתו ה71 של האדמו"ר, לרגל היום הבהיר הגישו החסידים במוצאי הצום 'מנחת אהבה' של אלפי שעות לימוד ברציפות בעשרת ימי תשובה ומאמרים שנכתבו ע"י כלל תלמידי הישיבות בשילוב קבלות טובות מאברכי החסידות | צפו בתיעוד מרומם מערב ומוצאי יום הקדוש בצל האדמו"ר במרכז החסידות בחיפה (חסידים)חיים רוזנבוים
אחרי ההכחשות - הפנטגון מתקפל ומודה: 8 מלחים ניסו להתאבד על נושאת המטוסים
שמונה מלחים ניסו להתאבד במהלך פריסה של 9 חודשים במזרח התיכון, כך לפי הודעת הפנטגון | אחד מהם אף הצליח לקפוץ לים והוצל במסוק | הפנטגון מאשר: אף אחד לא נהרג | פרטים מזעזעים (בעולם)כיכר השבת
נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האו"ם
ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו המתוכנן בעצרת האו"ם.כיכר השבת