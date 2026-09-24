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ערב חג הסוכות: איך אוגדים את ארבעת המינים? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, אגידת ארבעת המינים: ההקפדה לקשור את ההדס גבוה מהערבה, האם אפשר לאגוד בשבת, ומה עם 'קוישיקלעך'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
נעצרו ישראלי ופלסטיני בחשד להעברת 4 מיליון ש"ח בלא חוקי
יחידת הסייבר להב 433 עצרה אתמול במחסום בית חורון שני חשודים, ישראלי ופלסטיני מרמאללה, בחשד לניהול עסקאות המרת מט"ח בלתי חוקיות. החשודים (בני 50 ו-25) נתפסו במהלך העברה פיזית של למעלה מ-4 מיליון שקלים בדולרים ושקלים. החקירה התנהלה באופן סמוי במהלך השבועות האחרונים בחשד להעברת מאות אלפי דולרים לרשות הפלסטינית ללא דיווח לרשויות, תוך גביית עמלות, בעבירה על חוק איסור הלבנת הון וחוק נותני שירותים פיננסיים.קובי רוזן
תיעוד כואב: האברך שנסע לאומן גויס לצבא אוקראינה | צפו במסר שלו
יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 מביתר עילית, נעצר בגבול אוקראינה-רומניה בדרכו חזרה מאומן • התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא האוקראיני • הוא שובץ כרופא ביחידה צבאית באזור חרקוב • הפדרציה היהודית באוקראינה דואגת לו לאוכל כשר ולצרכי דת (חרדים)נחמן שטרנהרץ
השגריר קיבל אתרוג 'חזון איש' מהבכיר החרדי והגיב בהתרגשות: "זאת הפעם הראשונה שלי"
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי קיבל השבוע אתרוג מהודר מידיו של דובי הוניג, איש עסקים חרדי בכיר מניו ג'רזי | השגריר הודה כי זאת הפעם הראשונה שהוא מחזיק באתרוג | ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר באתרוג מהודר במיוחד בשווי אלפי שקלים (חרדים)כיכר השבת
בסיום תפילת נעילה; המרא דאתרא הזמין את בני קהילתו למעמד 'פדיון פטר חמור'
התעלות גדולה בתפילות יום הכיפורים במחיצתו של הגאון רבי חיים שמעון פינטו באשדוד | בסיום תפילת נעילה הזמין הרב את כל הציבור למעמד של "פדיון פטר חמור" | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
צעיר בן 22 נפצע בינוני בנפילה מגובה בעת בניית סוכה בחדרה
צעיר בן 22 נפצע אחר הצהריים (16:15) במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה באזור התעשייה בחדרה. הפצוע סובל מחבלות בגב ובגפיים ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים הלל יפה.קובי רוזן
צעיר בן 22 נפצע בינוני בנפילה מגובה בבית עסק בחדרה
צעיר בן 22 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגלריה בתוך בית עסק ברחוב בעלי המלאכה בחדרה. הצעיר נחבל בגב ובגפיים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה כשמצבו מוגדר בינוני ויציב.קובי רוזן
פרסום ראשון | "קנאות מזויפת": הגרמ"ה הירש שיגר מכתב תמיכה דרמטי לגרא"מ פייבלזון
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שלח מכתב תמיכה דרמטי לגרא"מ פייבלזון | גדול הדור כינה את האלימות "קנאות מזויפת" ו"גורמת לחילול השם" |הרב איחל לרב פייבלזון "להמשיך ללמד תורה ודעת לתלמידיו" (חרדים)חנני ברייטקופף