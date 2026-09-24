שוטרים עצרו את הרב רק בשביל סלפי | הצצה לקמפיין של 'דגל' | המגישים עצרו את המשדר וביקשו סליחה | העיתונאי שמונה לדובר מועצה מקומית | איש העסקים שהגיע במסוק להתפלל במירון | הפלגוט מתחזן בהלווית הנגיד | חיים ישראל בהבדלה לחיילים | מוטי שטיינמץ מתייחס להופעה בחתונה הגדולה | ליפא מתחדש | שולי רנד מברך | ישי לפידות חיתן את הבת | על מה שוחח אורי מקלב עם היועמ"שית? | מילביצקי נפרד מגפני | אשר וזלץ מתפללים | המועמד לח"כ שהוריד את הפאות | ליאון מתפייט | הפתקים של הרב לאו | הצצה לסרט החדש של גרובייס | ספר התורה של השחקנים | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק