מבזקים נוספים
עם לולב ואתרוג ביד: הסרטון המצמרר של שורד השבי - לקראת החג
כמעט שנה אחרי שבירך על הלולב ברגעים האחרונים של החג בשנה שעברה, שעות אחרי יציאתו מעזה, שורד השבי יוסף חיים אוחנה רכש השנה בעצמו ארבעת מינים לחג - ובסרטון שפרסם העביר לצד אביו מסר לציבור בישראל | צפו (אנשים)כיכר השבת
צה"ל: אזרחים חצו למרחב המכשול ליד עזה והוצאו בבטחה
מספר אזרחים חצו היום למרחב המכשול החוצץ בין ישראל לרצועת עזה. כוחות צה"ל הגיעו למקום והוציאו את האזרחים בבטחה לשטח ישראל. צה"ל הבהיר כי האזרחים לא חצו לשטח רצועת עזה עצמה. הצבא הדגיש כי המרחב הסמוך למכשול מוגדר כשטח צבאי סגור והכניסה אליו אסורה, וכי הגעה למרחב זה מסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל הפועלים במקום.ב. ניסני
בג"ץ שחרר מיליונים לחינוך החרדי | במקום אפקטים: הזמר שעלה באש
בג"ץ שחרר 286 מיליון ש"ח לחינוך החרדי | נדחו ברוב מוחץ: בן גביר וסמוטריץ' לא ייפסלו | שוחרר למעצר בית הנהג שדרס למוות בחדרה | נעצר בדרך מאומן: חסיד ברסלב יגויס לצבא אוקראינה | טיפס לאסוף סכך וחולץ מצמרת עץ | אזהרת ה-CIA: פוטין מתכנן מתקפות כטב"מים באירופה | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
שני צעירים נפצעו בינוני בתאונה ברהט
שני צעירים בני 20 נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב עומר אלמוכתאר ברהט. הרכב שבו נסעו התנגש בעמוד. חובשי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן פונו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
הפניות ממטה עופר וינטר לליכוד - וההנחייה התקיפה נגדו: "לא ניקח סיכון"
מטה מפלגתו של עופר וינטר מנסה לבלום את המתקפות של הליכוד נגדו, ולדברי גורם בכיר במפלגת השלטון, שצוטט בערוץ 14, אף נעשתה פנייה לשם כך. למרות זאת, בליכוד מנחים להמשיך בקו התקיף נגד וינטר (פוליטי)יוני גבאי
צעיר בן 20 נפצע בינוני בנפילה מסוס בצומת אום בטין
צעיר בן 20 נפצע אחר הצהריים (17:37) במצב בינוני לאחר שנפל מסוס בצומת אום בטין שבנגב. הפצוע סובל מחבלת ראש ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
הדרמה שמאחורי רבה החדש של חולון | משה רבי
אתמול זכיתי להיות שם, באולם מלא מפה לפה עד אפס מקום, באירוע ההכתרה המרגש שלו. האווירה באולם לא הייתה שגרתית. התערבבו בה יחד דמויות מכל קצוות הקשת החברתית, מרבנים חשובים וראשי ישיבות, דרך אישי ציבור ועד לתושבים פשוטים שחלקם אינו נמנה בציבור שומרי התורה כלל. וכשראיתי את המבטים בעיניהם של מאות המשתתפים – ראיתי משהו שהוא הרבה מעבר לכבוד של טקס רשמי או גינוני מלוכה (חרדים)משה רבי
ד"ר נחומי יפה: "נראה לכם נורמלי שאברכים שיושבים ולומדים הם פושעים? זאת מציאות מחרידה"
האישה החרדית הראשונה ברשימה לכנסת בריאיון מיוחד: ד"ר נחומי יפה מדברת על הייצוג של הציבור העובד, הציות המלא לרבנים, העמדה הנחרצת בסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, התשובה לסקרים הלא מחמיאים: "אם נהיה רחוקים מאחוז החסימה – נפעל באחריות" | צפו (אולפן כיכר)ישי כהן