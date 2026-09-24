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מבזקריאיון מיוחד באולפן | צפו

ד"ר נחומי יפה: "נראה לכם נורמלי שאברכים שיושבים ולומדים הם פושעים? זאת מציאות מחרידה"

האישה החרדית הראשונה ברשימה לכנסת בריאיון מיוחד: ד"ר נחומי יפה מדברת על הייצוג של הציבור העובד, הציות המלא לרבנים, העמדה הנחרצת בסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, התשובה לסקרים הלא מחמיאים: "אם נהיה רחוקים מאחוז החסימה – נפעל באחריות" | צפו (אולפן כיכר)

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מבזקים נוספים

18:29

שני צעירים נפצעו בינוני בתאונה ברהט

שני צעירים בני 20 נפצעו באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב עומר אלמוכתאר ברהט. הרכב שבו נסעו התנגש בעמוד. חובשי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן פונו לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן
18:15

הפניות ממטה עופר וינטר לליכוד - וההנחייה התקיפה נגדו: "לא ניקח סיכון"

מטה מפלגתו של עופר וינטר מנסה לבלום את המתקפות של הליכוד נגדו, ולדברי גורם בכיר במפלגת השלטון, שצוטט בערוץ 14, אף נעשתה פנייה לשם כך. למרות זאת, בליכוד מנחים להמשיך בקו התקיף נגד וינטר (פוליטי)

יוני גבאי
18:14

צעיר בן 20 נפצע בינוני בנפילה מסוס בצומת אום בטין

צעיר בן 20 נפצע אחר הצהריים (17:37) במצב בינוני לאחר שנפל מסוס בצומת אום בטין שבנגב. הפצוע סובל מחבלת ראש ומפונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים סורוקה.

קובי רוזן
18:13

הדרמה שמאחורי רבה החדש של חולון | משה רבי

אתמול זכיתי להיות שם, באולם מלא מפה לפה עד אפס מקום, באירוע ההכתרה המרגש שלו. האווירה באולם לא הייתה שגרתית. התערבבו בה יחד דמויות מכל קצוות הקשת החברתית, מרבנים חשובים וראשי ישיבות, דרך אישי ציבור ועד לתושבים פשוטים שחלקם אינו נמנה בציבור שומרי התורה כלל. וכשראיתי את המבטים בעיניהם של מאות המשתתפים – ראיתי משהו שהוא הרבה מעבר לכבוד של טקס רשמי או גינוני מלוכה (חרדים)

משה רבי
18:07

בגלל "החלטה דבילית": קשיש הודיע על כוונתו לירות בכ"ץ. כך זה הסתיים

תושב קיבוץ בעמק יזרעאל פרסם איום בוטה בפייסבוק לרצוח את שר הביטחון. הרקע: זעם על סגירת גלי צה"ל | כתב אישום הוגש נגדו בבית המשפט הנצרת. עורך דינו: "אזרח נורמטיבי ללא עבר פלילי" (חוק ומשפט)

קובי אטינגר
17:55

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM) 

אריאל שרפר
17:52

הדרמה באתר הבנייה: לוחם מצמיד את החשוד לדופן המכולה - ומחפש עליו 

מבצע אכיפה דרמטי של משמר הגבול בירושלים הסתיים בלכידת 13 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים בהסעתם • פשיטה לילית באתר בנייה בבית חנינא ומחסומים במטה יהודה • תיעודים מהשטח חושפים את הרגעים המתוחים של הלוחמים בפעולה (ביטחון)

קובי רוזן
17:43

אתרוג מרוקאי, תימני או חזו"א? | המדריך שיחסוך לכם בשוק ארבעת המינים • צפו

בתוכנית "ולקחתם לכם" בהנחיית יוסי עבדו מתארח ב'אולפן כיכר' שמוליק פרץ, איש הנדל"ן והאתרוגים המרוקאים, לשיחה על הדרך שעושה האתרוג מהמטעים של הרב מאיר פרץ באזור אגדיר ועד לדוכן בשוק | מה מבדיל בין אתרוג מרוקאי, תימני וחזון איש? מה עומד מאחורי השמות הלפרין וליפקוביץ'? איך נקבע המחיר? מהו הדס כשיטת רש"י, ומה באמת צריך לבדוק בלולב? • צפו (חרדים)

יוסי עבדו
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