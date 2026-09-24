הדרמה שמאחורי רבה החדש של חולון | משה רבי

מספר אזרחים חצו היום למרחב המכשול החוצץ בין ישראל לרצועת עזה. כוחות צה"ל הגיעו למקום והוציאו את האזרחים בבטחה לשטח ישראל. צה"ל הבהיר כי האזרחים לא חצו לשטח רצועת עזה עצמה. הצבא הדגיש כי המרחב הסמוך למכשול מוגדר כשטח צבאי סגור והכניסה אליו אסורה, וכי הגעה למרחב זה מסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל הפועלים במקום.

ב. ניסני