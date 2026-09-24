אתמול זכיתי להיות שם, באולם מלא מפה לפה עד אפס מקום, באירוע ההכתרה המרגש שלו. האווירה באולם לא הייתה שגרתית. התערבבו בה יחד דמויות מכל קצוות הקשת החברתית, מרבנים חשובים וראשי ישיבות, דרך אישי ציבור ועד לתושבים פשוטים שחלקם אינו נמנה בציבור שומרי התורה כלל. וכשראיתי את המבטים בעיניהם של מאות המשתתפים – ראיתי משהו שהוא הרבה מעבר לכבוד של טקס רשמי או גינוני מלוכה (חרדים)

משה רבי