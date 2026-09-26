מבזקים נוספים
יהודי העמיד פנים שהוא רואה אושפיזין כדי להשיא את בנותיו | כך הבעש"ט הגיב
הבעל שם טוב הקדוש שהה אז בעיר קולומיאה כשזה קרה. כששמע את הסיפור, הדבר היה לפלא בעיניו: "איך לא שמעתי על הצדיק הזה? לא ידעתי שהוא כזה צדיק נסתר". הוא החל להתפלל, קרע שערי שמיים לרפואתו, וברוך השם היהודי הבריא וקם על רגליו. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)כיכר השבת
הבעל שם טוב הקדוש הסביר ל'מתנגדים' מדוע הגשם לא נכנס לסוכתו - והם נדהמו
אמר להם הבעל שם טוב הקדוש לאלו שהתנגדו לו: אותם מלאכים שנולדים מדיבורי לשון הרע, מדברים לשון הרע, והם באו לספר לי... | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
דיווח דרמטי: המלחמה עם איראן תתחדש בעוצמה - כבר בחודשים הקרובים
לפי דיווח דרמטי המתפרסם ב'וול סטריט ג'ורנל', המלחמה עם איראן צפויה להתחדש בחודשים הקרובים, לאחר בחירות האמצע המתקיימות בנובמבר | טראמפ ממתין עם חידוש המלחמה כדי שלא לפגוע בסיכויי המחוקקים שלו להיבחר שוב לקונגרס (בעולם)כיכר השבת
שעתיים לפני השבת והחג: המונים ליוו את מיטת המקובל רבי דוד בצרי זצוק"ל | גדולי התורה הספידו בדמעות
שעות ספורות לפני כניסת חג הסוכות, המונים מכל רחבי הארץ הגיעו לירושלים למסע הלווייתו של ראש ישיבת "השלום" וזקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצ״ל, שנטמן בבית העלמין סנהדריה | בנו רבי יצחק הוכתר לממלא מקומו בראשות הישיבה (דיין האמת)קובי ישראל
איראן הפסיקה את מכירת כרטיסי טיסה לעיראק
רשות התעופה האזרחית של איראן הודיעה על הפסקת מכירת כרטיסי טיסה לעיראק עד להודעה חדשה. עיראק מהווה יעד מרכזי עבור אזרחים איראנים לתיירות דתית ולפעילות עסקית וכלכלית. ההגבלה תאלץ את התנועה בין שתי המדינות להתבצע דרך היבשה בלבד.קובי אטינגר
מיליארד דולר נחסם: כך ניתקה ישראל את עורק הכסף של חמאס
צה"ל ושב"כ חיסלו 16 פעילים כלכליים בכירים של חמאס • רשת חלפנים בטורקיה ובעזה הועברה מעל מיליארד דולר | המלחמה בכספי הטרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
"אתה הולך לשם עם אבוקה גדולה": משלחת חב"ד נפגשה עם נתניהו לפני האו"ם
שעה קלה לפני המראת מטוס "כנף ציון" לניו יורק, העניקו רבני חב"ד ויו"ר חב"ד הרב אהרונוב לראש הממשלה את ארבעת המינים, ניגנו עמו בחדר הקבינט את "לכתחילה אריבער", והציגו בפניו את הספר החדש "עושה שלום", לקראת נאומו במטה האו"ם ביום ההילולא של הרבי המהר"ש (חסידים)כיכר השבת
נפל מסולם בזמן בניית סוכה: גבר כבן 50 פונה לבית החולים
גבר כבן 50 נפצע מנפילה מסולם ברחוב הרב צירלסון • כוננים העניקו טיפול רפואי ופינו אותו במצב יציב | ארגון הצלה מזהיר: שימו לב לסכנות בבניית הסוכה (חרדים)כיכר השבת