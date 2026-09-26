הבעל שם טוב הקדוש שהה אז בעיר קולומיאה כשזה קרה. כששמע את הסיפור, הדבר היה לפלא בעיניו: "איך לא שמעתי על הצדיק הזה? לא ידעתי שהוא כזה צדיק נסתר". הוא החל להתפלל, קרע שערי שמיים לרפואתו, וברוך השם היהודי הבריא וקם על רגליו. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)

כיכר השבת