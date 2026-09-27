הביקור שגרם למשגיח רבי דן סגל להפר קבלה של עשרות שנים | צפו

מבזקים נוספים
יאיר גולן הודיע: "מפלגה ערבית יכולה להיות בממשלה" - ואז נאלץ להבהיר
יו"ר הדמוקרטים הצהיר אחרי פגישת ראשי גוש השינוי על שילוב ערבים בממשלה • ובמפלגה מיהרו להבהיר: הנושא לא עלה בפגישה (פוליטי מדיני)יוסי נכטיגל
נהג סירב לעצור לבדיקה, התנגש בניידת ופצע שוטר באורח בינוני
שוטר נפצע באורח בינוני לאחר שנהג רכב שסירב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת בנתניה | הנהג נעצר (משטרה)קובי רוזן
מאבטח לשעבר של איסמעיל הנייה קיבל אזרחות בריטית - ותכנן טבח יהודים באירופה
מאבטחו לשעבר של איסמעיל הנייה, מנהיג חמאס וראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור שחוסל בטהרן בשנת 2024, קיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה | בשנה שעברה תכנן פיגוע נגד יהודים על אדמת אירופה לקראת יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר (בעולם)קובי אטינגר
היום יהיה נעים - מתי יהיה גשם בחול המועד? | התחזית המלאה
היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אבל מיום שני בערב ובעיקר בימים שלישי ורביעי - קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון, האם הם יגיעו גם למרכז? | התחזית (מזג האוויר)כיכר השבת
נשיא בלי פילטר: הסיפור המשעשע שחשפה הדוברת של טראמפ
דוברתו לשעבר של הנשיא טראמפ קרולין לוויט חשפה אנקדוטה משעשעת שהתרחשה במהלך ביקור של הנשיא בבריטניה | בזמן ששהה על אדמת בריטניה, הנשיא העיר הערות ישירות במיוחד למארחו הבריטי (חדשות)כיכר השבת
בשורה קשה בחג: איש החסד הרה"ח ר' דוקי גרינוולד זצ"ל - ההלוויה הערב
איש החסד רב הפעלים הרה"ח ר' דוקי גרינוולד מקהילת ברסלב הסתלק במהלך החג לבית עולמו לאחר שנים של יסורים קשים ומרים | חבר הכנסת מאיר פרוש ספד לו: "ירושלים אבדה כלי חמדתה" | ההלוויה הערב (ברוך דיין האמת)כיכר השבת
החברות שכולנו מכירים נכנסו לרשימה השחורה של האו"ם - זו המשמעות
המאגר המעודכן כולל 214 חברות מ-11 מדינות | תנובה, נטפים, ארומה, בורגראנץ' וקפה ג'ו בין הגופים שנוספו | משרד החוץ: "מנגנון פוליטי מושחת" (בעולם)כיכר השבת
הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו
ראשי גוש השמאל התייצבו הערב בביתו של יאיר לפיד, כמעט היחיד שאינו טוען לכתר ראש הממשלה לאחר הבחירות, במטרה להציג חזית אחידה לקראת הבחירות הקרובות | המחנה שעומד בסימן "רק לא ביבי" פרסם תמונה ראשונה מהפגישה - ולמה התמונה צולמה בישיבה ולא בעמידה כנהוג? (פוליטי)קובי ישראל