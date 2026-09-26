הארגון הבינלאומי עדכן את מאגר החברות הקשורות לפעילות עסקית בהתנחלויות והוסיף אליו 61 חברות חדשות לבדיקה. הרשימה המעודכנת כוללת כעת 214 חברות שמקורן ב-11 מדינות שונות, לעומת 158 חברות בלבד בשנה שעברה. במקביל, הוסרו חמש חברות אחרות מן המאגר.

בין הגופים הישראליים הבולטים שצורפו למאגר נמנות החברות תנובה, נטפים, תעבורה, אפריקה ישראל, אלוני חץ, אנרג'יקס וממן. כמו כן, נוספו גופים המפעילים מותגים מוכרים ובהם ארומה אספרסו בר, בורגראנץ', קפה ג'ו ויקבי כרמל. ענקיות בינלאומיות ובהן Airbnb, Booking.com, Expedia, TripAdvisor ומוטורולה ממשיכות להופיע ברשימה המעודכנת. הצירוף למאגר אינו מהווה סנקציה משפטית, אך עלול להשפיע על פעילותן העסקית של החברות ועל יחסיהן עם גורמים בינלאומיים. במשרד החוץ דחו את הצעד בתקיפות רבה ומתחו ביקורת חריפה על המהלך. במשרד הגדירו את הרשימה כ"מנגנון פוליטי מושחת, שנולד במועצה לזכויות האדם, גוף פגום מיסודו, בעל רוב אוטומטי נגד ישראל המתבסס על פעילות 'דווחים' אשר ממומנים על ידי גורמים בלתי מזוהים". איך הוא אוהב את זה: הארמון פרסם את הסרטון של מקרון מטייל בניו יורק כיכר השבת | 24.09.26 צנח מהכיס - והאם נעלמה: רגע נטישה מצמרר תועד באוסטרליה דני שפיץ | 24.09.26 במשרד ציינו בנוסף כי "'הרשימה השחורה' הוקמה אך ורק כדי לפגוע בישראל ואין לה אח ורע בשום מקום אחר בעולם", והוסיפו כי "אנו דוחים על הסף את 'הרשימה השחורה' ואת כל ההנחות העומדות בבסיסה; אין מדובר במנגנון לגיטימי או ראוי בתחום זכויות האדם".

קמפיין התוכים - צילום: משרד החוץ 10 10 0:00 / 0:20 קמפיין התוכים ( צילום: משרד החוץ )

במתקפה ישירה הדגישו במשרד כי "הנציב לזכויות אדם, וולקר טורק, הפך לנציב החרמות נגד ישראל", וטענו כי "בשנות כהונתו פעל להקמת מנגנונים בזבזניים שכל מטרתם רדיפה אחר מדינת ישראל. טוב יהיה אם האיש שהוביל את המוסד עליו הוא אמון לפשיטת רגל מוסרית ופיננסית ילך הביתה".

בנוסף ציינו במשרד כי "ישראל גאה בכלכלתה החזקה והיציבה, ובכך שבניגוד למשרד הנציב, הפעילות העסקית הישראלית באיו"ש מספקת מקומות עבודה לפלסטינים, מהווה גשר בין הקהילות באזור ודוגמא לחיים משותפים".

לסיום הבהירו במשרד כי "משה"ח פועל במספר מישורים נגד המדיניות האנטי-ישראלית המובהקת באו"ם, כולל נגד 'הרשימה השחורה'".

הרשימה השחורה של האו"ם מתפרסמת מדי שנה במסגרת פעילות מועצת זכויות האדם, ונועדה לזהות חברות הפועלות בשטחים שהארגון הבינלאומי מגדיר כשטחים כבושים. הצירוף למאגר מבוסס על קריטריונים שונים הקשורים לפעילות עסקית באזורים אלו.