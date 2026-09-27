היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אבל מיום שני בערב ובעיקר בימים שלישי ורביעי - קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון, האם הם יגיעו גם למרכז? | התחזית (מזג האוויר)

כיכר השבת