מבזקים נוספים
הביקור שגרם למשגיח רבי דן סגל להפר קבלה של עשרות שנים | צפו
במשך עשרות שנים, המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל, נוהג להיות בתענית דיבור בימי חודש אלול | ביקור חולים שערך המשגיח אצל איש החסד הרה"ח ר' דוקי גרינוולד - גרם לו להפר את הקבלה | צפו (חרדים)חזקי שטרן
נהג סירב לעצור לבדיקה, התנגש בניידת ופצע שוטר באורח בינוני
שוטר נפצע באורח בינוני לאחר שנהג רכב שסירב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת בנתניה | הנהג נעצר (משטרה)קובי רוזן
מאבטח לשעבר של איסמעיל הנייה קיבל אזרחות בריטית - ותכנן טבח יהודים באירופה
מאבטחו לשעבר של איסמעיל הנייה, מנהיג חמאס וראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור שחוסל בטהרן בשנת 2024, קיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה | בשנה שעברה תכנן פיגוע נגד יהודים על אדמת אירופה לקראת יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר (בעולם)קובי אטינגר
היום יהיה נעים - מתי יהיה גשם בחול המועד? | התחזית המלאה
היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אבל מיום שני בערב ובעיקר בימים שלישי ורביעי - קיים צפי לגשמים מקומיים בצפון, האם הם יגיעו גם למרכז? | התחזית (מזג האוויר)כיכר השבת
נשיא בלי פילטר: הסיפור המשעשע שחשפה הדוברת של טראמפ
דוברתו לשעבר של הנשיא טראמפ קרולין לוויט חשפה אנקדוטה משעשעת שהתרחשה במהלך ביקור של הנשיא בבריטניה | בזמן ששהה על אדמת בריטניה, הנשיא העיר הערות ישירות במיוחד למארחו הבריטי (חדשות)כיכר השבת
בשורה קשה בחג: איש החסד הרה"ח ר' דוקי גרינוולד זצ"ל - ההלוויה הערב
איש החסד רב הפעלים הרה"ח ר' דוקי גרינוולד מקהילת ברסלב הסתלק במהלך החג לבית עולמו לאחר שנים של יסורים קשים ומרים | חבר הכנסת מאיר פרוש ספד לו: "ירושלים אבדה כלי חמדתה" | ההלוויה הערב (ברוך דיין האמת)כיכר השבת
החברות שכולנו מכירים נכנסו לרשימה השחורה של האו"ם - זו המשמעות
המאגר המעודכן כולל 214 חברות מ-11 מדינות | תנובה, נטפים, ארומה, בורגראנץ' וקפה ג'ו בין הגופים שנוספו | משרד החוץ: "מנגנון פוליטי מושחת" (בעולם)כיכר השבת
הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו
ראשי גוש השמאל התייצבו הערב בביתו של יאיר לפיד, כמעט היחיד שאינו טוען לכתר ראש הממשלה לאחר הבחירות, במטרה להציג חזית אחידה לקראת הבחירות הקרובות | המחנה שעומד בסימן "רק לא ביבי" פרסם תמונה ראשונה מהפגישה - ולמה התמונה צולמה בישיבה ולא בעמידה כנהוג? (פוליטי)קובי ישראל