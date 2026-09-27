משטרת גלוסטרשייר עצרה חשודים בעבירות על חוק חומרי הנפץ בבסיס פיירפורד הנחשב לבסיס המפציצים האמריקניים • צוות פצצות בודק כלי רכב והתושבים באזור פונו | בעבר, איראן איימה כי הבסיס יהיה על הכוונת (בעולם)

קובי אטינגר