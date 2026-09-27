מבזקים נוספים
היסטוריה בראדין: בימים אלו מושלם שחזורו של היכל הישיבה העתיק
יותר ממאה שנה לאחר חנוכתו, ולאחר עשרות שנים שבהן המבנה ההיסטורי שייסד מרנא החפץ חיים זיע"א חולל ושימש למטרות זרות – הולכת ונשלמת מלאכת שיקומו של היכל ישיבת ראדין • המבנה ששימש את גדולי תלמידי החפץ חיים, ובהם רבי אלחנן וסרמן והרב מפוניבז', ישוב לשמש היכל תורה (חרדים)חיים רוזנבוים
החסידים נהרו מכל הארץ | ההפתעה: בנו של הרבי מרמת אהרן הנעים בקולו
כלל חסידי ספינקא רמת אהרן מכל רחבי הארץ נהרו אמש (מוצאי שבת) לשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק. בטיש המרומם השתתף גם האדמו"ר ממבקשי השם. במהלך המעמד זימרו החסידים שירות ותשבחות, כשעל מלאכת השירה ניצח בעוז, עם רמקול בידו, בנו של האדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים
החזיק תשעה חטופים בשבי: חוסל מפקד חמאס בכיר בצפון הרצועה
מחמד חמד מחמד גבאין חוסל בתקיפה מדויקת בצפון עזה • היה מעורב בהחזקת זיו ברמן, איתן מור ועוד 7 חטופים | פעל לשיקום יכולות הטרור והפר את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
"אנחנו יכולים להפיל אתכם": השגרירה האמריקאית איימה על השר ידיד ישראל
קימברלי גילפויל רמזה כי ארה"ב הפילה את ממשלת רומניה • שר האנרגיה היווני השיב בזעם: "אנחנו ממשלה ריבונית" | הסערה הדיפלומטית שפרצה עם המדינה הידידותית לישראל (בעולם)דוד הכהן
בסוכה ברחובה של עיר | הרבי מדעעש ערך את שולחנו לרגל החג
האדמו"ר מדעעש ערך אמש (מוצ"ש) את השולחן הטהור לרגל חול המועד סוכות, בסוכה שהוקמה ברחובה של עיר ברחוב רבי טרפון בסמוך לבית מדרשו | במהלך הטיש זימרו החסידים ט"ו פרקי שיר המעלות, והאדמו"ר נשא אמרות קודשחיים רוזנבוים
27 נרצחו בסוף שבוע מדמם: שני מסעות הרג המוניים מזעזעים את דרום אפריקה
17 נרצחו בטברנה בוודלה כאשר חמושים פתחו באש ושדדו טלפונים • 10 נוספים נרצחו במתחם בילוי בקייפטאון | המשטרה פתחה בחקירה מאומצת (בעולם)יוסי נכטיגל
נצורים בהימלאיה: עשרות ישראלים לכודים בכפר מבודד בנפאל; "כאילו האדמה קורסת"
מטיילים ישראלים מנותקים בגובה 3,500 מטר • מפולות סלעים חסמו את דרכי הגישה והחשמל נותק | חרדה גדולה בקרב המשפחות (בעולם)דניאל הרץ
מול מקום המקדש; מאות יהודים נענעו את ארבעת המינים בכניסה להר הבית • גלריה
מחזה מרומם ומרגש נרשם הבוקר (ראשון, חול המועד סוכות) בין חומות ירושלים העתיקה, כאשר מאות יהודים התאספו לתפילת שחרית חגיגית בסמוך לכניסה להר הבית | באמירת הלל אחזו המתפללים בהתרגשות רבה בארבעת המינים וקיימו את מצוות החג בהתלהבות לקול שירה וזימרה ברוב עם (חרדים)חיים רוזנבוים