כלל חסידי ספינקא רמת אהרן מכל רחבי הארץ נהרו אמש (מוצאי שבת) לשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק. בטיש המרומם השתתף גם האדמו"ר ממבקשי השם. במהלך המעמד זימרו החסידים שירות ותשבחות, כשעל מלאכת השירה ניצח בעוז, עם רמקול בידו, בנו של האדמו"ר (חסידים)

חיים רוזנבוים