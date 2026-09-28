מבזקים נוספים
צה"ל חיסל צלף מארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה • צפו בחיסול
צה"ל תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל עדי עדלי עבד עלאעצר, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס • צפו (צבא)ב. ניסני
"כאן מתגוררים ציונים": שלטים למען השבת הושחתו בביזיון
שלטי הקמפיין למען השבת שהוצבו ברחבי רמת גן הושחתו, ועל אחד מהם הודבק המסר: ״אתם נמצאים בשכונה ליברלית״ | בארגון שהפיץ את השלטים הגיבו: ״דווקא עכשיו נחזק יותר את השבת״ (בארץ)קובי ישראל
האופוזיציה במתקפה נגד 'צעדת העריקים' בבני ברק: "לא יקבלו שקל"
תהלוכת המחאה בבני ברק למען בני הישיבות עוררה תגובות חריפות מצד ראשי מפלגות האופוזיציה (בארץ)משה בשן
חרדה במעלות תרשיחא: בת 16 נפצעה לאחר שרימון הושלך לביתה
משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר שנערה בת 16 נפגעה מפיצוץ רימון בביתה במעלות תרשיחא (בארץ)משה בשן
בחצר הקודש: תיעודים משמחת בית השואבה בויז׳ניץ
ברוב פאר והדר: המוני חסידים השתתפו בשמחת בית השואבה המרכזית בחצר ויז׳ניץ | צפו (חרדים)משה בשן
הגרמ״ה הירש במשא חריג: ״לא זוכר מצב קשה כמו היום, גם האמריקאים נגדנו״ | צפו
ראש הישיבה הגרמ"ה הירש פתח הערב במתקפה חריפה על השמאל ודיבר על חוסר הסייעתא דשמיא: ״אנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל, גם האמריקאים כבר לא איתנו״ | דבריו המלאים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
סערה חדשה בירושלים: האם תושבי מקור ברוך יקבלו לבסוף מקום תפילה?
סערה חדשה בשכונת 'מקור ברוך' בירושלים, העירייה הקצתה מקלט לקהילת "המניין המרכזי" והציעה חלופה לגלריית המקלט, מה שעורר את התנגדותו של סגן ראש העיר • בקהילה טוענים לפרובוקציה מיותרת, מנגד מבהיר סגר"ע: "אין לי התנגדות לבית הכנסת, אך אני מתנגד נחרצות לפגיעה במרכז לאמנות המופע בטורים" • הסיפור המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
הפגישה שלא דווחה: נתניהו בילה את היום באיחוד האמירויות - ושב לארץ
ראש הממשלה המריא בשעות הבוקר למטוס פרטי לאבו דאבי, כך לפי דיווח בחדשות 12 | לפי הדיווח, נתניהו נפגש עם מוחמד בן זאיד ושהה לאורך היום באמירויות | לשכת רה"מ מסרבת לספק פרטים (פוליטי מדיני)כיכר השבת