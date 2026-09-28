במשך תקופה ארוכה חלמה פייגא קליין על חופש, ובעצם מי מאתנו לא זקוק לזה. אבל כמו לרבים אחרים, גם אצלה זה לא יצא אל הפועל - אז היא החליטה להביא את החופשה אליה - הביתה, אל הסוכה | וכך היא בנתה בעשר אצבעותיה סוכה מרהיבה, מלאת רוגע ושלווה | צפו בתיעוד המיוחד (חרדים)

חזקי שטרן