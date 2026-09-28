האב השכול איציק בונצל תקף את יוכבד ליפשיץ על דבריה נגד נתניהו • "הבנים שלנו שילמו בחייהם כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה" | גולן הגיב: "את גיבורה" (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר