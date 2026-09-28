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מבזקרגע לפני הבחירות

נתניהו מגיב בזעם לדיווח החדש - ומודיע: אני תובע דיבה

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפוסט שפרסם לדיווח הבוקר על אזהרה שקיבל ממצרים לפני טבח השבעה באוקטובר |נתניהו הודיע שיתבע דיבה - ומסתמך על הודעה רשמית של מצרים מאז (חדשות)

ראש הממשלה נתניהו | צילום: צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90
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