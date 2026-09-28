נתניהו מגיב בזעם לדיווח החדש - ומודיע: אני תובע דיבה

מבזקים נוספים
העימות נמשך: שורדת השבי מגיבה בזעם לאב השכול - שהחליט להתנצל | הדברים המלאים
שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיבה היום לדברים הבעייתיים שכתב האב השכול איציק בונצל אודותיה, כשהצהיר שהיה חפץ שתשוב לחמאס | לאחר הפוסט שהיא כתבה, האב השכול חזר בו והתנצל (חדשות)כיכר השבת
אחרי הסערה שעוררה: היועמ"שית חוזרת בה מההחלטה הבעייתית
הייעוץ המשפטי לממשלה ביטל את ההחלטה לדחות בחודש את המשך המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור ב-E1, לאחר שהמהלך עורר סערה פוליטית ועיריית מעלה אדומים הודיעה כי תעתור נגדו (משפט)משה כהן
דרמה ביישוב החרדי: המשטרה פתחה במרדף נגד רכב שטח - כך זה הסתיים | תיעוד
האירוע החריג התרחש במסגרת פעילות אכיפה של המשטרה בכביש: רכב שטח מסוג "מאבריק", ללא לוחיות זיהוי, נמלט ממחסום משטרתי לאחר שעל פי המשטרה ביצע נהיגה פרועה ותמרונים מסוכנים • המרדף הסתיים ברכסים, שם נעצרו שני החשודים (חדשות, משטרה)קובי ישראל
כבר עברו שנתיים: המשמעות האמיתית מאחורי חיסולו של חסן נסראללה
יש ניצחונות שהיריבים מבקשים לגמד, בעוד שתומכיהם עלולים להפריז במשמעותם, חיסולו של חסן נסראללה שייך לשתי הקטגוריות |מדובר ללא ספק בהישג היסטורי, שצריך לדעת להגדיר היטב (פרשנות)מאיר חזן
תיעוד: בית שלם מתמוטט ונופל לנהר; נפאל קורסת תחת השיטפונות העזים
שיטפונות ומפולות קרקע הרסניות פקדו את נפאל | בניין ממשלתי נשטף לנהר גועש | עד כה דווח על עשרות הרוגים, מאות משפחות נפגעו (חדשות)כיכר השבת
"הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס": האב השכול איציק בונצל נגד יוכבד ליפשיץ
האב השכול איציק בונצל תקף את יוכבד ליפשיץ על דבריה נגד נתניהו • "הבנים שלנו שילמו בחייהם כדי שאת תוכלי לשבת בבטחה" | גולן הגיב: "את גיבורה" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
"אתחלתא דגאולה" - חכמי ליטא בלב ירושלים
"חצר שטרויס" תפקדה כנווה מדבר רוחני, שבו התקיימה קהילה עצמאית כמעט לחלוטין, הרחק מהפוליטיקה והסערות הציבוריות שפקדו את ירושלים של סוף התקופה העות'מאנית | הדמות המרכזית והמשפיעה ביותר שהטביעה את חותמה על החצר הייתה דמותו של הגאון רבי יצחק (איצ'לה) בלאזר זצ"ל | פרק 2 (היסטוריה)ישראל שפירא