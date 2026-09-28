מבזקים נוספים
תיעוד קשה מקייב: אזרחים נתלים על אדן החלון של מבנה בוער
כלי טיס בלתי מאויש סילוני פגע בבניין הנשיאות של האקדמיה הלאומית למדעים במרכז קייב | שריפה נרחבת וקריסת חלקים מהמבנה | אישה נהרגה ו-19 נפצעו ברחבי העיר (בעולם)כיכר השבת
בריטניה החליטה לשחרר בערבות את חמשת המחבלים שניסו להפציץ בסיס אמריקני
חמשת המחבלים שניסו לפוצץ את הבסיס האמריקני בפיירפורד שוחררו היום בערבות, כך לפי הודעת המשטרה | לאחר החקירה התחזקה ההערכה כי אכן הייתה כוונה לפגוע בבסיס ככל הנראה באמצעות מדינה זרה המעורבת, למרות הכל, המחבלים משתחררים (חדשות)כיכר השבת
מדהים: בריטניה החליטה לשחרר בערבות את חמשת המחבלים שניסו להפציץ בסיס אמריקני
חמשת המחבלים שניסו לפוצץ את הבסיס האמריקני בפיירפורד שוחררו היום בערבות, כך לפי הודעת המשטרה | לאחר החקירה התחזקה ההערכה כי אכן הייתה כוונה לפגוע בבסיס ככל הנראה באמצעות מדינה זרה המעורבת, למרות הכל, המחבלים משתחררים (חדשות)כיכר השבת
חשיפה בקונגרס: השיטה המתוחכמת של איראן - שעקפה את הסנקציות של טראמפ
דוח דמוקרטי בסנאט חושף שימוש נרחב במטבע USDT לעקיפת סנקציות • המטבע שימש למימון ארגוני פרוקסי כולל חיזבאללה | הלחץ הכלכלי מתעצם (בעולם)כיכר השבת
סערת ענק בצרפת: עיתון חשף התכתבויות אנטישמיות של ז'ורדן ברדלה
חקירה של העיתון מדיה-פארט שארכה מספר חודשים וסקרה מאות שיחות, העלתה התכתבויות אנטישמיות לכאורה של המועמד ז'ורדן ברדלה, מחליפה העתידי ואיש טיפוחיה של מארין לה-פן (חדשות)כיכר השבת
העימות נמשך: שורדת השבי מגיבה בזעם לאב השכול - שהחליט להתנצל | הדברים המלאים
שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיבה היום לדברים הבעייתיים שכתב האב השכול איציק בונצל אודותיה, כשהצהיר שהיה חפץ שתשוב לחמאס | לאחר הפוסט שהיא כתבה, האב השכול חזר בו והתנצל (חדשות)כיכר השבת
אחרי הסערה שעוררה: היועמ"שית חוזרת בה מההחלטה הבעייתית
הייעוץ המשפטי לממשלה ביטל את ההחלטה לדחות בחודש את המשך המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור ב-E1, לאחר שהמהלך עורר סערה פוליטית ועיריית מעלה אדומים הודיעה כי תעתור נגדו (משפט)משה כהן