אחרי הסערה שעוררה: היועמ"שית חוזרת בה מההחלטה הבעייתית

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפוסט שפרסם לדיווח הבוקר על אזהרה שקיבל ממצרים לפני טבח השבעה באוקטובר |נתניהו הודיע שיתבע דיבה - ומסתמך על הודעה רשמית של מצרים מאז (חדשות)

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