אבל כבד בעולם החסידות: איש החסד האדמו"ר מדז'ירקא זצ"ל הסתלק

"שבירת הגוש" של נתניהו: יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט, אם וכאשר, אלא ימנע. כך מסרו הערב גורמים בכירים באגודת ישראל, תוך הערכה שנציג חסידות גור לא יהיה היחיד שכך ינהג (פוליטי, חרדים)

נחמן שטרנהרץ