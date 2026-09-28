מבזקים נוספים
הביקור באמירויות: משרד נתניהו נגד הפרסום וחושף פרטים חדשים
השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בעקבות הפרסום על הביקור של נתניהו באמירויות | לפי משרד ראש הממשלה, הפרסום חשף שיטות פעולה. בלשכה פירטו גם את זהות המשתתפים בפגישה (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
מזעזע: המוכר שמע שהם ישראלים - ואז שלף את המנות מהאש וזרק לפח
משפחה ישראלית שנופשה באוסטריה טוענת שבעל דוכן מזון סירב להגיש לה אוכל, זרק את ההמבורגרים שהכין וטען כי זה בגלל שהם יהודים ו"בגלל עזה". הרשות המחוזית פתחה בהליך עונשין מנהלי, ושגרירות ישראל בווינה הזהירה כי "אפליה של ישראלים ויהודים אינה מקובלת" (בעולם)כיכר השבת
היכל הישיבה רעד; ראש הישיבה פצח בריקודים סוערים שנה אחרי האירוע הרפואי
היכל ישיבת 'בית מאיר' רעדה אמש בשמחת בית השואבה שנחגגה בקול שירה וזמרה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג | התלמידים ששו בעוז כשהם מציינים שנה בדיוק לאירוע הרפואי שעבר מורם ורבם, אז נאלץ לשהות בבית החולים ובביתו למנוחה במהלך ימי החג | בשיאה של השמחה פצח ראש הישיבה בריקודין נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה בעוז | בין פרק לפרק זכו ילדי החמד לעבור ולהתברך מפי ראש הישיבה (חרדים)חיים רוזנבוים
רונן בר בהודעה רשמית: אתבע דיבה את נתניהו, קמפיין הסתה חסר רסן
ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לחשוף את כלל המסמכים, לוח הפגישות וההתרעות שנמסרו טרם טבח ה-7 באוקטובר, וזמן לעדות את אנשי לשכת רה"מ (בארץ)יוני גבאי
אבל כבד בעולם החסידות: איש החסד האדמו"ר מדז'ירקא זצ"ל הסתלק
אבל כבד בעולם החסידות, מארה"ב מגיעה הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 73 לאחר תקופה שבה סבל מאירוע רפואי מורכב | ביו"ט שני של גלויות התבקשו החסידים בארה"ק לקרוע שערי שמים לרפואתו | קווים לדמותו היוקדת של האדמו"ר שהיה ידוע כאיש חסד בגופו ובנפשו ממש (דיין האמת)חיים רוזנבוים
תיעוד קשה מקייב: אזרחים נתלים על אדן החלון של מבנה בוער
כלי טיס בלתי מאויש סילוני פגע בבניין הנשיאות של האקדמיה הלאומית למדעים במרכז קייב | שריפה נרחבת וקריסת חלקים מהמבנה | אישה נהרגה ו-19 נפצעו ברחבי העיר (בעולם)כיכר השבת
בריטניה החליטה לשחרר בערבות את חמשת המחבלים שניסו להפציץ בסיס אמריקני
חמשת המחבלים שניסו לפוצץ את הבסיס האמריקני בפיירפורד שוחררו היום בערבות, כך לפי הודעת המשטרה | לאחר החקירה התחזקה ההערכה כי אכן הייתה כוונה לפגוע בבסיס ככל הנראה באמצעות מדינה זרה המעורבת, למרות הכל, המחבלים משתחררים (חדשות)כיכר השבת
מדהים: בריטניה החליטה לשחרר בערבות את חמשת המחבלים שניסו להפציץ בסיס אמריקני
חמשת המחבלים שניסו לפוצץ את הבסיס האמריקני בפיירפורד שוחררו היום בערבות, כך לפי הודעת המשטרה | לאחר החקירה התחזקה ההערכה כי אכן הייתה כוונה לפגוע בבסיס ככל הנראה באמצעות מדינה זרה המעורבת, למרות הכל, המחבלים משתחררים (חדשות)כיכר השבת