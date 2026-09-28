משפחה ישראלית שנופשה באוסטריה טוענת שבעל דוכן מזון סירב להגיש לה אוכל, זרק את ההמבורגרים שהכין וטען כי זה בגלל שהם יהודים ו"בגלל עזה". הרשות המחוזית פתחה בהליך עונשין מנהלי, ושגרירות ישראל בווינה הזהירה כי "אפליה של ישראלים ויהודים אינה מקובלת" (בעולם)

כיכר השבת