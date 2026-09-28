מבזקים נוספים
בעקבות האמירה בשידור: המשטרה פתחה בבדיקה פלילית נגד פאנליסט ערוץ 14
המשטרה פתחה בבדיקה בחשד להסתה לגזענות בעקבות דברים שאמר מיכה לייקין-אבני בערוץ 14, ולפיהם אנשי צוות רפואי ערבים מרעילים יהודים בבתי החולים והדברים מושתקים (משפט)משה כהן
בכירים בחסידות גור: גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט
"שבירת הגוש" של נתניהו: יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט, אם וכאשר, אלא ימנע. כך מסרו הערב גורמים בכירים באגודת ישראל, תוך הערכה שנציג חסידות גור לא יהיה היחיד שכך ינהג (פוליטי, חרדים)נחמן שטרנהרץ
הביקור באמירויות: משרד נתניהו נגד הפרסום וחושף פרטים חדשים
השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי בעקבות הפרסום על הביקור של נתניהו באמירויות | לפי משרד ראש הממשלה, הפרסום חשף שיטות פעולה. בלשכה פירטו גם את זהות המשתתפים בפגישה (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
יַעֲקֹב שְׁלֵימָתָא | הרבי מנדבורנה הלהיב את החסידים בליל האושפיזין של אביו זצ"ל
בקול צהלה ורינה ערך האדמו"ר מנדבורנה אמש את שמחת בית השואבה, לרגל ה'אושפיזין' של אביו, האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע | במהלך הטיש עודד האדמו"ר מתוך דבקות עליונה את השירה והזמרה בעוז | את שולחן המזרח פיארו רבנים ומרביצי תורה דגולים מבני משפחת המלוכה ומהמקורבים לחסידות (חסידים)חיים רוזנבוים
מזעזע: המוכר שמע שהם ישראלים - ואז שלף את המנות מהאש וזרק לפח
משפחה ישראלית שנופשה באוסטריה טוענת שבעל דוכן מזון סירב להגיש לה אוכל, זרק את ההמבורגרים שהכין וטען כי זה בגלל שהם יהודים ו"בגלל עזה". הרשות המחוזית פתחה בהליך עונשין מנהלי, ושגרירות ישראל בווינה הזהירה כי "אפליה של ישראלים ויהודים אינה מקובלת" (בעולם)כיכר השבת
היכל הישיבה רעד; ראש הישיבה פצח בריקודים סוערים שנה אחרי האירוע הרפואי
היכל ישיבת 'בית מאיר' רעדה אמש בשמחת בית השואבה שנחגגה בקול שירה וזמרה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג | התלמידים ששו בעוז כשהם מציינים שנה בדיוק לאירוע הרפואי שעבר מורם ורבם, אז נאלץ לשהות בבית החולים ובביתו למנוחה במהלך ימי החג | בשיאה של השמחה פצח ראש הישיבה בריקודין נלהבים תוך שהוא מעודד את השירה בעוז | בין פרק לפרק זכו ילדי החמד לעבור ולהתברך מפי ראש הישיבה (חרדים)חיים רוזנבוים
רונן בר בהודעה רשמית: אתבע דיבה את נתניהו, קמפיין הסתה חסר רסן
ראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לחשוף את כלל המסמכים, לוח הפגישות וההתרעות שנמסרו טרם טבח ה-7 באוקטובר, וזמן לעדות את אנשי לשכת רה"מ (בארץ)יוני גבאי
אבל כבד בעולם החסידות: איש החסד האדמו"ר מדז'ירקא זצ"ל הסתלק
אבל כבד בעולם החסידות, מארה"ב מגיעה הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מדז'ירקא, הרה"צ רבי אהרן בריזל זצ"ל, שהלך לעולמו בגיל 73 לאחר תקופה שבה סבל מאירוע רפואי מורכב | ביו"ט שני של גלויות התבקשו החסידים בארה"ק לקרוע שערי שמים לרפואתו | קווים לדמותו היוקדת של האדמו"ר שהיה ידוע כאיש חסד בגופו ובנפשו ממש (דיין האמת)חיים רוזנבוים