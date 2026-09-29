מבזקים נוספים
בסוכה הגדולה בירושלים: הרבי מדושינסקיא הלהיב את החסידים בשמחת החג
האדמו"ר מדושינסקיא ערך את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה בסוכתו הגדולה הסמוכה להיכל בית מדרשו בירושלים, בליווי כלי זמר ושיר | החסידים התרוממו במשך שעות ארוכות של שמחה ודבקות, כשבין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש על מעלת השפעות ימי החג (חסידים)חיים רוזנבוים
'הדמוקרטים' בעתירה דחופה לבג"ץ: "ממשלת ישראל ושב"כ מפקירים את חייו של יאיר גולן"
מפלגת 'הדמוקרטים' הגישה עתירה בהולה לבג"ץ בדרישה לחייב את ראש השב"כ דוד זיני ואת ממשלת ישראל להעניק אבטחה לאלתר ליו"ר המפלגה יאיר גולן | "הכתובת מרוחה על הקיר בדם", נטען בעתירה (פוליטי)קובי אטינגר
עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפש
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)חיים רוזנבוים
רגע של הודאה; ראש העיר ורבני הקהילה חגגו את חנוכת הסוכה ב'היכל מרן'
בני קהילת 'היכל מרן' בבני ברק התכנסו אתמול בראשות המרא דאתרא ורבנים חשובים ולצד ראש העיר, לרגל חנוכת הסוכה • במעמד הודו להשי"ת על למעלה מ-55 שנות תורה והפצת הלכה בעיר • צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
"כדי שיעסקו בתורה": צפו בתיעוד מימי המועד בסוכתו של הגרב"ד אלישיב
צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)חיים רוזנבוים
הכלב סימן "נקודה חשודה" והנשק שהוסלק באדמה - אותר | צפו
במהלך סריקות ממוקדות באום אל פחם, סימן הכלב המשטרתי נקודה חשודה בקרקע. בחיפוש במקום אותר נשק שהוסלק והוסתר באדמה | צפו (משטרה)קובי רוזן
"גורם זר מעורב": רוביו חושף פרטים חדשים על מזימת הפיגוע בבריטניה
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למעצר החשודים ליד בסיס פיירפורד בבריטניה • "מה שכמעט קרה הוא מצב חמור מאוד", אמר | החשד למעורבות איראנית מתחזק (בעולם)יוני גבאי
הפלסטינים מדווחים: זה הבכיר שחוסל הלילה על-ידי ישראל בעזה | תיעוד מהזירה
צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)ב. ניסני