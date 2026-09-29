המוזיקאי מתח ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי והשווה את דבריו על תושבי עזה לרטוריקה של פושע המלחמה הנאצי היינריך הימלר. בן גביר הגיב בחריפות: "היהודים סיימו להתנצל על זכותם לחיות. אנחנו מוותרים על הסימפטיה שלכם ליהודים מתים" (בעולם)

יוסי נכטיגל