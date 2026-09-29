בנט: "נתניהו מוביל השתמטות המונית שתביא לקריסת צה"ל"

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ברדלה מתפוצץ מזעם אחרי החשיפה: 'Mediapart נפלו במלכודת; נגיש תלונה במשטרה"
נשיא 'האיחוד הלאומי' הצרפתי דוחה בתוקף האשמות אנטישמיות • 'לא נקבל שיעורים במאבק באנטישמיות מעיתון שמייסדו שמח על טרור נגד ספורטאים ישראלים' | תגובה סוערת למסיבת עיתונאים (בעולם)ישראל גראדווהל
נתניהו ולפיד ייפגשו לעדכון בטחוני ב-23:30
ראש האופוזיציה יאיר לפיד דרש מראש הממשלה נתניהו לעדכן אותו בדחיפות באיומים אותם הזכיר בבסיס חיל האוויר, לקראת הבחירות | נתניהו ולפיד צפויים להיפגש מאוחר יותר | במקביל הערב: דיון הערכת מצב ביטחונית (בארץ)משה בשן
מפלגתו של איזנקוט דורשת מנתניהו להסיר את הסרטון: "תעמולת בחירות"
מפלגת ישר! דורשת מנתניהו להסיר את הסרטון בו הזכיר איום לקראת הבחירות בתוך 4 שעות | "אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין" (בארץ)משה בשן
לפיד דורש פגישת עדכון על האיום עם רה"מ, ראש השב"כ ויו"ר ועדת הבחירות
ראש האופוזיציה יאיר לפיד דרש מראש הממשלה נתניהו לעדכן אותו בדחיפות באיומים אותם הזכיר בבסיס חיל האוויר, לקראת הבחירות | רה"מ בתגובה: הנחיתי את מזכירי הצבאי לעדכן את לפיד | הערב: דיון הערכת מצב ביטחונית (בארץ)משה בשן
בג"ץ לזיני: יש לשקול הצבת אבטחה מיידית ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן
שופטי בג"ץ לא הורו על מתו צו ביניים, אך הורו לראש השירות דוד זיני לשקול באופן מיידי הצבת אבטחה על גולן בשל רמת האיומים נגדו (בארץ)משה בשן
בג"ץ לזיני: דרושה הצבת אבטחה מיידית ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן
שופטי בג"ץ לא הורו על מתו צו ביניים, אך הורו לראש השירות דוד זיני לשקול באופן מיידי הצבת אבטחה על גולן בשל רמת האיומים נגדו (בארץ)משה בשן
מחירי הדלק עלו שוב, סמוטריץ' הודיע: נערכים לסבסוד נוסף
לאחר הוזלה משמעותית שהוציא לפועל לאחרונה ועלייה נוספת במחיר, סמוטריץ' שוקל סבסוד במחירי הדלק (בארץ)משה בשן