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עבריין כביש

נתפס בפעם ה-4 בזמן פסילה: זה מה שגזר בית המשפט

נהג רצידיביסט שתה אלכוהול ונהג למרות פסילה של עשר שנים • ניסה להימלט ממשטרה במרדף לילי בבאר שבע | פסק דין חריג (חוק ומשפט)

מבנה בית המשפט העליון בירושלים (צילום: יוסי זמיר , פלאש 90)

פסק דין חריג שניתן לאחרונה בבית המשפט חושף התנהלות עבריינית פרועה של נהג רצידיביסט, שבחר לשתות אלכוהול בכמויות, לעלות על ההגה למרות פסילה ממושכת בת עשר שנים, ולהצית מרדף לילי מורט עצבים ברחובות באר שבע שהסתיים רק במבוי סתום.

האירוע התרחש בשעות הקטנות של הלילה, כאשר שוטר שהבחין ברכב חשוד הורה לנהג לעצור באמצעות פנס. במקום לציית, הנהג המשיך בנסיעה פרועה ואילץ את השוטר לזוז במהירות לאחור כדי להימנע מפגיעה ישירה. תוך כדי הפעלת אורות כחולים וכריזה מרתיעה, המשיכו כוחות המשטרה במרדף עיקש אחריו, עד שנבלם ברחוב ללא מוצא.

בצעד נואש ומגוחך ניסה הנהג למוטט את הראיות ועבר מיד ממושב הנהג למושב האחורי, בניסיון פתטי להתחמק מאחריות על המעשה.

בפני השופטים עמדה מערכה משפטית נוקשה: בעוד סנגורו של הנאשם ניסה לטעון לנסיבות הקלה ול"דלת מסתובבת" על רקע ניסיונות גמילה כושלים, המדינה דרשה ענישה מחמירה וחסרת פשרות בשל העובדה שמדובר בפעם הרביעית בתוך עשור בלבד שבה הוא נוהג בזמן פסילה.

בית המשפט דחה על הסף כל ניסיון לגלות סלחנות, הדגיש כי כל הניסיונות לשקמו מחוץ לכותלי הכלא כשלו כישלון חרוץ, והבהיר כי רצף העבירות המפלצתי מחייב כליאה מאחורי סורג ובריח והרחקה מוחלטת מהכביש למען שומרי החוק.

השופטים קבעו כי הנאשם מהווה סכנה ממשית לציבור, וכי התנהגותו החוזרת ונשנית מעידה על זלזול מוחלט בחוק ובחיי אדם. פסק הדין כולל עונש מאסר ממושך והרחקה נוספת מהכביש לתקופה ארוכה.
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