דרמה פוליטית במדינה המוסלמית: אישה תנהל את הממשלה לראשונה

מבזקים נוספים
תהלוכת ענק חסרת תקדים: אלפים יוצאים לכבוד אסירי עולם התורה
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
41 שנה בנידונים למוות: שוחרר כי הוא חף מפשע
דאגלס קרטר שוחרר בערבות לאחר 41 שנה באגף הנידונים למוות ביוטה • עדי השקר הודו שקיבלו שוחד מהמשטרה | הסיוט שהסתיים ברגע אחד (בעולם)יוסי נכטיגל
נתפס בפעם ה-4 בזמן פסילה: זה מה שגזר בית המשפט
נהג רצידיביסט שתה אלכוהול ונהג למרות פסילה של עשר שנים • ניסה להימלט ממשטרה במרדף לילי בבאר שבע | פסק דין חריג (חוק ומשפט)דניאל הרץ
השב"כ דחה: איזנקוט נותר ללא אבטחה למרות המלצת הוועדה
שירות הביטחון הכללי דחה את הבקשה להצמיד אבטחה ליו"ר ישר! • זאת למרות המלצת הוועדה המייעצת ורמת האיום הגבוהה | החלטה שמעוררת סימני שאלה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
הפיכה בתימן: החות'ים השתלטו על מיצר באב אל-מנדב
כוחות החות'ים כבשו את נמל מוח'א ואת האי פרים האסטרטגי • נכסים צבאיים אמריקאיים נפלו לידיהם | המערכה שמשנה את מפת המזרח התיכון (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
נתניהו הגיש תביעות דיבה נגד כלי תקשורת שדיווחו כי הוזהר לפני 7 באוקטובר
ראש הממשלה הגיש תביעות משפטיות נגד מפרסמים שטענו שקיבל התרעות לפני הטבח | המהלך בעקבות פרסומים על אזהרות שנמסרו לו ממספר גורמים (בארץ)כיכר השבת
בנט: "נתניהו מוביל השתמטות המונית שתביא לקריסת צה"ל"
במהלך דברים שנשא בתל אביב התייחס בנט לנושא הגיוס וטען כי ראש הממשלה "מפרק את צה"ל" | "אני יורד לשטח, מדבר עם קצינים ולוחמים, והם מדווחים שהמחסור בלוחמים, כבר עולה לנו כרגע בחיי חיילים" (בארץ)משה בשן
ברדלה מתפוצץ מזעם אחרי החשיפה: 'Mediapart נפלו במלכודת; נגיש תלונה במשטרה"
נשיא 'האיחוד הלאומי' הצרפתי דוחה בתוקף האשמות אנטישמיות • 'לא נקבל שיעורים במאבק באנטישמיות מעיתון שמייסדו שמח על טרור נגד ספורטאים ישראלים' | תגובה סוערת למסיבת עיתונאים (בעולם)ישראל גראדווהל