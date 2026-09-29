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מבזקמינוי היסטורי

דרמה פוליטית במדינה המוסלמית: אישה תנהל את הממשלה לראשונה

המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה א-זהרא אל-מנסורי לראשת הממשלה • ניצחון מפלגת PAM בבחירות עם 97 מושבים מתוך 395 | פרק חדש בתולדות הממלכה (בעולם)

מלך מרוקו | צילום: צילום: Shutterstock
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קובי ישראל
19:49

41 שנה בנידונים למוות: שוחרר כי הוא חף מפשע

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יוסי נכטיגל
19:28

נתפס בפעם ה-4 בזמן פסילה: זה מה שגזר בית המשפט

נהג רצידיביסט שתה אלכוהול ונהג למרות פסילה של עשר שנים • ניסה להימלט ממשטרה במרדף לילי בבאר שבע | פסק דין חריג (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
19:14

השב"כ דחה: איזנקוט נותר ללא אבטחה למרות המלצת הוועדה

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כיכר השבת
19:05

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דוד הכהן וב. ניסני
18:58

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18:35

בנט: "נתניהו מוביל השתמטות המונית שתביא לקריסת צה"ל"

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משה בשן
17:48

ברדלה מתפוצץ מזעם אחרי החשיפה: 'Mediapart נפלו במלכודת; נגיש תלונה במשטרה"

נשיא 'האיחוד הלאומי' הצרפתי דוחה בתוקף האשמות אנטישמיות • 'לא נקבל שיעורים במאבק באנטישמיות מעיתון שמייסדו שמח על טרור נגד ספורטאים ישראלים' | תגובה סוערת למסיבת עיתונאים (בעולם)

ישראל גראדווהל
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