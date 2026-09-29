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מסמך של עשרות עמודים

פנייה חסרת תקדים של משמרות המהפכה: הפילו את טראמפ

בצעד תעמולתי חסר תקדים ושובר כל מוסכמה, משמרות המהפכה באיראן חושפים מסמך דרמטי בן 26 עמודים הקורא לציבור האמריקאי, לסטודנטים ולאנשי האקדמיה להתקומם בקלפיות, להדיח את דונלד טראמפ והרפובליקנים בבחירות האמצע ולהכחיש כל קשר לטרור (בעולם)

איראן (צילום: מהרשתות הערביות)

משמרות המהפכה האיראניים (IRGC) פרסמו היום (שלישי) מסמך חריג בהיקפו – כ-26 עמודים – המופנה ישירות לציבור האמריקאי. המכתב, שכותרתו "מכתב פתוח לעם האמריקאי", פורסם באנגלית ובפרסית בכלי תקשורת רשמיים איראניים, ולווה במסיבת עיתונאים של דובר הארגון, תת-אלוף חוסיין מוהבי בטהראן.

המסמך מכוון בעיקר לצעירים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת בארצות הברית, וקורא להם "לקחת את השליטה לידיים", להתנגד למדיניות הנשיא , לדחות תמיכה בישראל ובמלחמות חוץ, ולשקול מחדש את בחירת המנהיגים בבחירות האמצע הקרובות בנובמבר.

מוהבי מסר במסיבת העיתונאים כי אינו מצפה שהמכתב ישנה את התנהגות הממשל, אך הביע אמונה שהבוחרים עשויים לשמוע את המסר אם יכירו יותר את "העובדות". לדבריו, המטרה היא "להכיר לציבור האמריקאי את ההיגיון האיראני".

המכתב מציג תמונה שבה מוצגת כ"מנצחת" בעימות, בעוד מתוארת ככוח בירידה, "דועך" ורווי "שקרים". הוא מאשים את טראמפ בהסתרת האופי השלומי של התוכנית הגרעינית האיראנית – לפי הגרסה האיראנית – וביעילות החסימה של נפט המפרץ.

המסמך מציע "דו-קיום בשלום" אם מדיניות ארה"ב תשתנה, וקורא לאמריקאים להתרחק מ"הכובשים של פלסטין". אחד הקטעים הבולטים הוא ההכחשה המוחלטת של אלימות כלפי אזרחים: "אין אף מקרה מאומת שבו ה-IRGC ביצע מעשה אלימות נגד אזרחים". הארגון, שמוגדר על ידי ארה"ב כארגון זר, מציג את עצמו ככוח עממי המגן על המהפכה.

המכתב גם מפרש את הסיסמה "מוות לאמריקה" כמכוונת ל"פשעים של האליטה האמריקאית", ולא לעם עצמו. לפי המסמך, העם האמריקאי יכול לשנות את הרכב הממשלה באמצעות הקלפי, והוא מזכיר אירועים מהעימות האחרון באזור תוך טענה לנפגעים איראניים רבים.

ארנקים בשווי עצום. ביטקוין (צילום: א.ל)

המהלך מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין ארה"ב לאיראן, ועל רקע בחירות האמצע שבהן המפלגה הרפובליקנית נמצאת תחת לחץ בסקרים. סוכנויות ידיעות כמו רויטרס ו-AP דיווחו על הפרסום כניסיון להשפיע על דעת הקהל האמריקאית ישירות, תוך ניצול חלוקות פנימיות.

מומחים רואים בכך חלק ממסע השפעה רחב יותר של טהראן, הכולל בעבר פעולות דיסאינפורמציה, אתרים מתחזים ורשתות חברתיות. עם זאת, מדובר בפנייה גלויה ונדירה בהיקפה – מסמך ארוך ומפורט שמיועד להגיע ישירות לקהלים ספציפיים בארה"ב.

הפרסום משקף, לפי פרשנויות, לחץ פנימי על הצמרת האיראנית על רקע המצב הכלכלי והעימותים האזוריים, לצד ניסיון להציג כוח והשפעה מול וושינגטון. זאת בעוד וושינגטון נאלצה לאחרונה לאשר פטור מסנקציות לטיסות בין איראן לנג'ף, לאחר שהסגירה הפתאומית יצרה פקקים אנושיים אדירים.

בימים האחרונים גם עיכב הנשיא טראמפ את יציאתו לדאלאס בעקבות תדרוך מודיעיני חריג בבית הלבן, זאת לקראת כינוס רפובליקני יוצא דופן המוקדש כולו לטראמפ.
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