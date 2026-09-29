ספוטיפיי קרסה: תקלה עולמית משביתה את שירות הסטרימינג

גל תקלות נרחב פקד את שירות הסטרימינג ספוטיפיי והותיר מיליוני משתמשים ברחבי העולם מנותקים מהמוזיקה. על פי נתוני אתר Downdetector, שעוקב אחר תקלות ברשתות ושירותים דיגיטליים, ההשבתה החלה בשעות הבוקר בארצות הברית ונרשמו שם למעלה מ-17 אלף דיווחים בשיא.

מארצות הברית התפשטה התקלה במהירות גם לבריטניה, מדינות אירופה וישראל, כאשר משתמשים רבים דיווחו כי אינם מצליחים לפתוח את האפליקציה, לבצע חיפושים, לטעון פלייליסטים או להתחבר לשרתי החברה.

חלק ניכר מהמשתמשים המתוסכלים נתקלו בהודעת השגיאה המוכרת "Something went wrong" - הודעה שהפכה לסמל לתקלות טכניות בפלטפורמה. יצוין כי שירים שהורדו מראש למצב אופליין המשיכו לפעול אצל חלק מהמנויים, אך הדבר לא סייע למי שהסתמך על הסטרימינג הישיר.

ספוטיפיי, שמונה כיום כ-761 מיליון משתמשים פעילים חודשיים וכמעט 300 מיליון מנויים משלמים, אישרה רשמית בחשבון הסטטוס שלה ברשת החברתית X כי היא מודעת לבעיות הקשות ובודקת אותן. עם זאת, החברה לא פרסמה עד כה הסבר לסיבת התקלה ולא מסרה לוח זמנים צפוי לחזרה מלאה לשגרה.

זו לא הפעם הראשונה שספוטיפיי חווה תקלות טכניות משמעותיות. בעבר, הפלטפורמה נתקלה במספר מקרים בהפסקות שירות שנמשכו מספר שעות והשפיעו על מיליוני משתמשים. במקרים כאלה, החברה נוהגת לפרסם עדכונים באמצעות חשבונות הרשמיים שלה ברשתות החברתיות.

התקלה מגיעה בתקופה שבה ספוטיפיי מנסה לחזק את מעמדה בשוק הסטרימינג המוזיקלי. לפי נתונים שפורסמו בכנס המשקיעים של החברה, ספוטיפיי הציבה לעצמה יעדים פיננסיים שאפתניים, בהם צמיחת הכנסות בקצב דו-ספרתי בינוני ושולי רווח גולמי של 35% עד 40%.