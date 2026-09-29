פנייה חסרת תקדים של משמרות המהפכה: הפילו את טראמפ

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החלה בירושלים הצעדה לכבוד אסירי עולם התורה | צפו
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
"והרעשת בחגך": בשם איזה מצווה מותר להרעיש לשכנים עד דלא ידע?
עם צאת החג הראשון, הופכים הריכוזים החרדים לאולם אירועים אחד ענק עם מוזיקה מרעישה ומוגזמת מכל עבר | האחד עם "הלל מוזיקאלי", השני עם "שמחת חג" והשלישי עם שמחת בית השואבה פרטית אצלו בסוכה | מסביב לשעון ומכל כיוון, הרעש והנזק לשכנים הפכו למותרים בשם מצוות ה"שמחה" בחג, אבל איזה מלאכים רעים יוצאים משמחה הבאה בעבירה? (סוכות)שאול כהנא
ספוטיפיי קרסה: תקלה עולמית משביתה את שירות הסטרימינג
גל תקלות החל בארה"ב והתפשט לבריטניה, אירופה וישראל • למעלה מ-17 אלף דיווחים בשיא | החברה מאשרת: "מודעים לבעיות" (חדשות הטכנולוגיה)בני סולומון
תהלוכת ענק חסרת תקדים: אלפים יוצאים לכבוד אסירי עולם התורה
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
דרמה פוליטית במדינה המוסלמית: אישה תנהל את הממשלה לראשונה
המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה א-זהרא אל-מנסורי לראשת הממשלה • ניצחון מפלגת PAM בבחירות עם 97 מושבים מתוך 395 | פרק חדש בתולדות הממלכה (בעולם)כיכר השבת
41 שנה בנידונים למוות: שוחרר כי הוא חף מפשע
דאגלס קרטר שוחרר בערבות לאחר 41 שנה באגף הנידונים למוות ביוטה • עדי השקר הודו שקיבלו שוחד מהמשטרה | הסיוט שהסתיים ברגע אחד (בעולם)יוסי נכטיגל
נתפס בפעם ה-4 בזמן פסילה: זה מה שגזר בית המשפט
נהג רצידיביסט שתה אלכוהול ונהג למרות פסילה של עשר שנים • ניסה להימלט ממשטרה במרדף לילי בבאר שבע | פסק דין חריג (חוק ומשפט)דניאל הרץ
השב"כ דחה: איזנקוט נותר ללא אבטחה למרות המלצת הוועדה
שירות הביטחון הכללי דחה את הבקשה להצמיד אבטחה ליו"ר ישר! • זאת למרות המלצת הוועדה המייעצת ורמת האיום הגבוהה | החלטה שמעוררת סימני שאלה (פוליטי מדיני)כיכר השבת