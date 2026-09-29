ספוטיפיי קרסה: תקלה עולמית משביתה את שירות הסטרימינג

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החלה בירושלים הצעדה לכבוד אסירי עולם התורה | צפו
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
"והרעשת בחגך": בשם איזה מצווה מותר להרעיש לשכנים עד דלא ידע?
עם צאת החג הראשון, הופכים הריכוזים החרדים לאולם אירועים אחד ענק עם מוזיקה מרעישה ומוגזמת מכל עבר | האחד עם "הלל מוזיקאלי", השני עם "שמחת חג" והשלישי עם שמחת בית השואבה פרטית אצלו בסוכה | מסביב לשעון ומכל כיוון, הרעש והנזק לשכנים הפכו למותרים בשם מצוות ה"שמחה" בחג, אבל איזה מלאכים רעים יוצאים משמחה הבאה בעבירה? (סוכות)שאול כהנא
פנייה חסרת תקדים של משמרות המהפכה: הפילו את טראמפ
בצעד תעמולתי חסר תקדים ושובר כל מוסכמה, משמרות המהפכה באיראן חושפים מסמך דרמטי בן 26 עמודים הקורא לציבור האמריקאי, לסטודנטים ולאנשי האקדמיה להתקומם בקלפיות, להדיח את דונלד טראמפ והרפובליקנים בבחירות האמצע ולהכחיש כל קשר לטרור (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
תהלוכת ענק חסרת תקדים: אלפים יוצאים לכבוד אסירי עולם התורה
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
דרמה פוליטית במדינה המוסלמית: אישה תנהל את הממשלה לראשונה
המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה א-זהרא אל-מנסורי לראשת הממשלה • ניצחון מפלגת PAM בבחירות עם 97 מושבים מתוך 395 | פרק חדש בתולדות הממלכה (בעולם)כיכר השבת
41 שנה בנידונים למוות: שוחרר כי הוא חף מפשע
דאגלס קרטר שוחרר בערבות לאחר 41 שנה באגף הנידונים למוות ביוטה • עדי השקר הודו שקיבלו שוחד מהמשטרה | הסיוט שהסתיים ברגע אחד (בעולם)יוסי נכטיגל
נתפס בפעם ה-4 בזמן פסילה: זה מה שגזר בית המשפט
נהג רצידיביסט שתה אלכוהול ונהג למרות פסילה של עשר שנים • ניסה להימלט ממשטרה במרדף לילי בבאר שבע | פסק דין חריג (חוק ומשפט)דניאל הרץ
השב"כ דחה: איזנקוט נותר ללא אבטחה למרות המלצת הוועדה
שירות הביטחון הכללי דחה את הבקשה להצמיד אבטחה ליו"ר ישר! • זאת למרות המלצת הוועדה המייעצת ורמת האיום הגבוהה | החלטה שמעוררת סימני שאלה (פוליטי מדיני)כיכר השבת