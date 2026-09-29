בשבוע שעבר דווח על אירוע בלתי נתפס במושגים צבאיים: חלקי מטוס שנפלו לידי האויבת מספר 1 של ארה"ב | צריך לנסות ולהבין כיצד אירוע כזה מתרחש, ואולי בעיקר: מי אשם במחדל בסדר גודל כזה | ניתוח ופרשנות (בעולם)

מאיר חזן