איפה הכיפה? זלנסקי הרכין ראש בפני המנורה - והניח זר פרחים 

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ערך היום (שלישי) ביקור מרגש באתר הטבח הנאצי בבאבי יאר שבקייב, במלאת 85 שנה לאחת הטרגדיות הנוראות ביותר בתקופת השואה. במהלך הביקור חלק זלנסקי כבוד לזכר הקורבנות והעביר מסר חד משמעות על החשיבות להתמודד עם משטרים רודניים.

ב-29 וב-30 בספטמבר 1941 ביצעו הנאצים את אחד מהטבחים המזוויעים ביותר בהיסטוריה האירופית, כאשר כמעט 34,000 יהודים נרצחו בבאבי יאר במהלך יומיים בלבד. המקום הפך לאחד מאתרי הרצח ההמוני הגדולים ביותר שביצעו הנאצים ביבשת.

במהלך תקופת הכיבוש הנאצי של קייב, האתר שימש למעשי רצח נוספים. רומאים, לאומנים אוקראינים, חברי תנועת המחתרת, שבויי מלחמה וחולים ממוסד פסיכיאטרי - כולם נרצחו במקום. על פי דבריו של זלנסקי, בסך הכל נספו בבאבי יאר במהלך תקופת הכיבוש כ-100,000 בני אדם.

"הטרגדיה של בבאבי יאר מזכירה לנו עד כמה חשוב להתגונן מפני הרוע, מפני משטרים נוראים שחיי אדם אינם שווים להם דבר", מסר הנשיא האוקראיני. הוא הדגיש כי אסור לעצום עיניים מול טרור ופשעים נגד האנושות.

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הביקור של זלנסקי באתר ההנצחה מגיע על רקע המלחמה המתמשכת עם רוסיה, כאשר אוקראינה ממשיכה להתמודד עם אתגרים ביטחוניים קשים. בשבועות האחרונים הסלימה אוקראינה את מתקפות הכטב"מים שלה בעומק השטח הרוסי, תוך שהיא מנסה להגן על אזרחיה מפני תקיפות נמשכות.

המסר שהעביר זלנסקי באתר ההנצחה מהדהד את המאבק הנוכחי של אוקראינה. "זו תזכורת לכך שחשוב להתגונן מפני הרוע", אמר, תוך שהוא מקשר בין הזוועות של העבר לאתגרי ההווה.

רבנים שהוזמנו למקום אמרו תפילת 'קל מלא רחמים' לנרצחים ואמרו קדיש לעילוי נשמתם.