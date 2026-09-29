שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, יצא היום (שלישי) בהגנה נחרצת על ז'ורדן בארדלה, נשיא מפלגת הימין הצרפתית 'האיחוד הלאומי', בעקבות פרסום תחקיר שמייחס לו אמירות אנטישמיות מן העבר. השר הישראלי דחה את ההאשמות והפנה את האצבע המאשימה כלפי כלי התקשורת שפרסם את החשיפה.

התחקיר, שפורסם באתר Mediapart, טען כי בארדלה התבטא באופן אנטישמי בשיחות כתובות משנת 2013, כשהיה בן 17-18 ופעיל צעיר ב'חזית הלאומית'. על פי הדיווח, החקירה נמשכה מספר חודשים וכללה סקירה של עשרות שיחות.

בין האמירות המיוחסות לבארדלה: 'כל הבנקים בבעלות יהודים. היהודי חייב לשלוט בעמים האחרים, למחוק אותם ולגנוב אותם'. בשיחה נוספת מספטמבר 2013 כיוון לשלושה שרים בממשלת צרפת דאז - לורן פביוס, פייר מוסקוביצ'י ומנואל ואלס.

בארדלה הכחיש בתוקף את הטענות במסיבת עיתונאים סוערת באסיפה הלאומית בפריז, לצד מרין לה פן. 'אני חוזר ואומר: האמירות והעמדות הללו מעולם לא היו שלי', הכריז. 'אני נמצא בפוליטיקה מספיק זמן כדי להיבחן בזכוכית מגדלת ולעבור בחינה מדוקדקת - הן בעמדותיי הפוליטיות והן בחיי הפרטיים - ולא נמצא מעולם דבר שניתן להאשים אותי בו'.

בארדלה טען כי המבצע הוכן מראש במשך חודשים, ככל הנראה בציפייה למועמדותו לנשיאות, והודיע על כוונתו להגיש תלונה במשטרה ותביעת דיבה.

השר שיקלי תקף בחריפות את אמינותו של Mediapart, אתר התקשורת הצרפתי המזוהה עם השמאל. שיקלי הזכיר כי מייסד האתר, העיתונאי אדארים פלנל, תמך בעברו בארגון הטרור 'ספטמבר השחור' שביצע את הטבח בספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן ב-1972.

השר הוסיף לבקר גם את עורכת האתר הנוכחית, קארין פוטו, על התבטאויותיה ועמדותיה נגד ישראל בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומהלכי המלחמה בעזה. 'כמו אנשי השמאל בישראל, גם אנשי השמאל בצרפת הם מומחים ברצח אופי', טען שיקלי.

השר סיכם כי אין לישראל סיבה להאמין לגורמים הנלחמים בזכות קיומה של המדינה היהודית או למערכת שראשיה הלינו בעבר על פגיעה במחבלים שטבחו בספורטאים ישראלים.

בארדלה, בן 29, נחשב בשנים האחרונות לאחד הכוחות העולים בפוליטיקה הצרפתית והאירופית. תחת הנהגתו והנהגת מארין לה פן, עברה המפלגה תהליך של 'ניקוי תדמית' שמטרתו להרחיק אותה מכתמי האנטישמיות והגזענות של עידן המייסד, ז'אן-מארי לה פן. כחלק מתהליך זה, אימצה המפלגה קו פרו-ישראלי תקיף במאבק נגד האסלאם הקיצוני והאנטישמיות באירופה.

התייצבותו של שיקלי לצד בארדלה אינה המקרה הראשון שבו השר הישראלי מקדם קשרים מול ה-RN. בעבר כבר עורר שיקלי סערה בעולם היהודי והבינלאומי כשהזמין את בארדלה ודמויות נוספות מהימין הקיצוני באירופה לכנס רשמי בירושלים למאבק באנטישמיות - מהלך שהוביל לפרישתם של אישי ציבור ופילוסופים יהודים בולטים מן האירוע.