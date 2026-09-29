מבזקים נוספים
איפה הכיפה? זלנסקי הרכין ראש בפני המנורה - והניח זר פרחים
נשיא אוקראינה היהודי ולדימיר זלנסקי ערך ביקור מרגש באתר הטבח הנאצי | לפני 85 שנה נרצחו במקום כ-100 אלף בני אדם | זלנסקי היהודי לא חבש כיפה באירוע הזיכרון בו נכחו רבנים שאמרו קדיש לזכר הנרצחים (בעולם)כיכר השבת
הרגע המביך תועד: ראש הממשלה הבריטי חיכה למחיאות כפיים - והקהל שתק
ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם סיים נאום דרמטי בוועידת לייבור, המתין לתשואות - אך השתררה דממה מוחלטת | הרגע המביך שהפך ויראלי ותועד ברשתות החברתיות (חדשות)כיכר השבת
חבר פרלמנט איראני קיצוני נכלא בכלא הזוועות שהופצץ על ידי ישראל - וזו הסיבה
חמיד רזאי נשלח לכלא אווין בטהראן לאחר שכינה את יו"ר הפרלמנט "דיקטטור" |הפרלמנטר סירב להתנצל וטען כי העונש פוליטי | העימות שמשקף מאבק כוחות במחנה השמרני (בעולם)כיכר השבת
הפגנת העריקים מעוררת סערה: "צבא האויב" ו"חטופים" על שלטי חוצות
הפגנת הענק למען "אסירי עולם התורה" - בעיקר צעירים שנסעו לאומן לראש השנה ונעצרו בחזרתם, יוצאת משליטה | שלטים עם הכיתוב: "צבא האויב" והגדרת האסירים כ"חטופים" מעוררים סערה | אלפים מפגינים בירושלים (חרדים)כיכר השבת
מפתיע: ממדאני מצטט מהגמרא - ופותח ב"מלחמה נגד האנטישמיות"
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני פתח את דבריו בציטוט מהגמרא והודיע על מלחמה באנטישמיות | ממדאני ציין את החשיבות של הקהילה היהודית בניו יורק והדגיש את החובה לטפל בנושא (חדשות)כיכר השבת
שוטר גאון: דהר כדי לסייע לחבר לעצור מהגר - ודרס את שניהם
אירוע חריג שהתרחש היום באיטליה מעורר סערה ברשתות החברתיות: שוטר איטלקי דהר עם רכבו כדי לסייע במעצר מהגר - והעיף את שניהם, למרבה המזל ללא פגיעה משמעותית | כך הסתיים האירוע (בעולם)כיכר השבת
חופת טייס של F-35 נפלה לידי סין - זה מה שבאמת עומד מאחורי הדיווח הבלתי נתפס
בשבוע שעבר דווח על אירוע בלתי נתפס במושגים צבאיים: חלקי מטוס שנפלו לידי האויבת מספר 1 של ארה"ב | צריך לנסות ולהבין כיצד אירוע כזה מתרחש, ואולי בעיקר: מי אשם במחדל בסדר גודל כזה | ניתוח ופרשנות (בעולם)מאיר חזן
אסירי עולם התורה מחלקים סוכריות למשתתפים בצעדה
אלפי בני תורה צפויים להתכנס למעמד חגיגי מרומם • סיומי מסכתות שנלמדו בכלא הצבאי ומענק כספי מיוחד | הוקרה למסירות נפש למען לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל