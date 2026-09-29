אירוע חריג התרחש הערב בנתניה כאשר הזמר שמוליק סוכות החליט באומץ רב לעזוב אירוע לפני שעלה לבמה, בעקבות אי הפרדה ראויה בין גברים ונשים (ברנז'ה)

איציק אוחנה