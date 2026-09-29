מבזקים נוספים
וייקרא שמו בישראל: הזמר רביד פלוטניק חגג ברית לבנו - והעניק שם מהתנ"ך
הזמר רביד פלוטניק חגג היום ברית לבנו, והחליט להעניק לו שם יהודי אותנטי מהתנ"ך |כך ייקרא שמו בישראל | מזל טוב (ברנז'ה)איציק אוחנה
לפיד אחרי העדכון הביטחוני מנתניהו: לא מכחיש שקיים איום חריג | הדברים המלאים
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד המתמודד בבחירות הקרובות לצד נפתלי בנט סיים את פגישת העדכון עם נתניהו לאחר האמירה החריגה שלו בצהריים, לפיה ישנן אינדיקציות כי אויבינו מתכננים לתקוף אותנו לפני הבחירות | לפיד לא הכחיש כי קיים איום משמעותי (חדשות)כיכר השבת
השר הישראלי מתייצב לצד ברדלה החשוד באנטישמיות - ותוקף את התקשורת
השר עמיחי שיקלי דוחה האשמות נגד ז'ורדן בארדלה | תוקף את Mediapart: 'מייסדו תמך בטרור נגד ספורטאים ישראלים' | סערה בעקבות חשיפת התכתבויות (בעולם)ישראל גראדווהל
התפתחות דרמטית בחקירת הפיגוע בבריטניה: הפרט המפתיע שנחשף הערב
אחד החשודים בניסיון פיגוע בבסיס פיירפורד התקשר למשטרה כמעט שעה לפני שתושבת הזעיקה כוחות • בטנדרים לא נמצאו מטעני חבלה אך אותרה כמות דלק | טראמפ מתח ביקורת על שחרור החשודים בערבות (בעולם)כיכר השבת
איפה הכיפה? זלנסקי הרכין ראש בפני המנורה - והניח זר פרחים
נשיא אוקראינה היהודי ולדימיר זלנסקי ערך ביקור מרגש באתר הטבח הנאצי | לפני 85 שנה נרצחו במקום כ-100 אלף בני אדם | זלנסקי היהודי לא חבש כיפה באירוע הזיכרון בו נכחו רבנים שאמרו קדיש לזכר הנרצחים (בעולם)כיכר השבת
הרגע המביך תועד: ראש הממשלה הבריטי חיכה למחיאות כפיים - והקהל שתק
ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם סיים נאום דרמטי בוועידת לייבור, המתין לתשואות - אך השתררה דממה מוחלטת | הרגע המביך שהפך ויראלי ותועד ברשתות החברתיות (חדשות)כיכר השבת
חבר פרלמנט איראני קיצוני נכלא בכלא הזוועות שהופצץ על ידי ישראל - וזו הסיבה
חמיד רזאי נשלח לכלא אווין בטהראן לאחר שכינה את יו"ר הפרלמנט "דיקטטור" |הפרלמנטר סירב להתנצל וטען כי העונש פוליטי | העימות שמשקף מאבק כוחות במחנה השמרני (בעולם)כיכר השבת
הפגנת העריקים מעוררת סערה: "צבא האויב" ו"חטופים" על שלטי חוצות
הפגנת הענק למען "אסירי עולם התורה" - בעיקר צעירים שנסעו לאומן לראש השנה ונעצרו בחזרתם, יוצאת משליטה | שלטים עם הכיתוב: "צבא האויב" והגדרת האסירים כ"חטופים" מעוררים סערה | אלפים מפגינים בירושלים (חרדים)כיכר השבת