יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד המתמודד בבחירות הקרובות לצד נפתלי בנט סיים את פגישת העדכון עם נתניהו לאחר האמירה החריגה שלו בצהריים, לפיה ישנן אינדיקציות כי אויבינו מתכננים לתקוף אותנו לפני הבחירות | לפיד לא הכחיש כי קיים איום משמעותי (חדשות)

כיכר השבת