מבזקים נוספים
הסימנים כרגע מראים: הטייס ניסה להשתלט על המטוס ולרסק אותו יחד עם כל הנוסעים | תיעוד נוסע מלא בדם - לאחר מאבק
טיסת פליי דובאי שידרה קוד מצוקה והוזנקו מטוסי קרב • נוסעים ישראלים תיארו דם בתא הטייס ורגעי אימה | המטוס נחת בסעודיה והנוסעים חזרו בשלום | כרגע הכיוון הוא, כי אחד הטייסים ניסה להשתלט על המטוס, ולרסק אותו יחד עם כל הנוסעים | בכיר ביטחוני מסר: "נמנע היום אסון כבד בשמיים" (צבא וביטחון)דוד הכהן
"צרחתי שמע ישראל": נוסעת מתארת את רגעי האימה בטיסת החירום מדובאי
נוסעת ישראלית מתארת את רגעי האימה בטיסה מדובאי • "מישהו דקר את הטייס באולר, צרחתי שמע ישראל" • ישראלים ניטרלו את התוקף ונחתו נחיתת חירום | התברר: קטטה בין הטייסים (צבא וביטחון)דניאל הרץ
תיעוד עוצמתי; אלפי חסידי באיאן פיזזו לקול שירת 'טאטאלע קום שוין אהיים'
האדמו"ר מבאיאן ערך אמש את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה | רגעים מרוממים נרשמו בעת הריקודים, כשאלפי החסידים פיזזו בעוז וזימרו את השיר המרגש שהלחין המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, 'טאטאלע קום שוין אהיים', תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה (חסידים)חיים רוזנבוים
במבצע נרחב בתל אביב: חשודים נעצרו בפריצות - אחד נתפס עם מזוודה מלאה | צפו
שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו 4 חשודים באירועי פריצה שונים • אחד התפרץ לדירה וגנב כסף וטבעת, אחר נתפס בקטנוע גנוב | כתב אישום הוגש (משטרה)קובי רוזן
המתיחות הביטחונית | דרמטי: הרמטכ"ל ביטל את נסיעתו הדחופה לארצות הברית
הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארה"ב • היה אמור להיפגש עם ראש המטות המשולבים ומפקד CENTCOM | ההחלטה התקבלה בשל העלאת הכוננות (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרמת ענק באוויר: קטטה אלימה בין טייסים הובילה לשידור אות מצוקה | המטוס נחת בשדה תעופה בסעודיה
טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב ועליה נוסעים ישראלים הסתובבה מעל שמי ירדן | המטוס הפעיל קוד חירום ושידר מצוקה המעידה על חטיפה | מטוסי קרב של צה"ל הוזנקו | ראש הממשלה ושר הביטחון כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה • מתברר: קטטה בין הטייסים הובילה לדרמה שהכניסה את כל המזרח התיכון לדרמת ענק (צבא וביטחון)ב. ניסני
הראשון לציון בהוראה לנציגים: "לא תקום ממשלה בלי שיבטיחו את מעמד תלמידי הישיבות"
הראשון לציון הגר"י יוסף מבהיר כי הסיעות החרדיות לא ייכנסו לממשלה הבאה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ועונה לרבנית עדינה בר שלום שחברה לגדי איזנקוט: "תוך עקיצה למהלכיה של אחותו עדינה בר שלום: "מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט?" (חרדים)ישי כהן
סקר מפתיע: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים אך גוש נתניהו משיג רוב של 53 מנדטים
סקר ערוץ 16: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים, הליכוד 19 • ש"ס ועוצמה יהודית 8 כל אחת, יהדות התורה 7 | וינטר והנדל-זליכה עוברים את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)דוד הכהן