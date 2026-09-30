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"צרחתי שמע ישראל": נוסעת מתארת את רגעי האימה בטיסת החירום מדובאי
נוסעת ישראלית מתארת את רגעי האימה בטיסה מדובאי • "מישהו דקר את הטייס באולר, צרחתי שמע ישראל" • ישראלים ניטרלו את התוקף ונחתו נחיתת חירום | התברר: קטטה בין הטייסים (צבא וביטחון)דניאל הרץ
תיעוד עוצמתי; אלפי חסידי באיאן פיזזו לקול שירת 'טאטאלע קום שוין אהיים'
האדמו"ר מבאיאן ערך אמש את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה | רגעים מרוממים נרשמו בעת הריקודים, כשאלפי החסידים פיזזו בעוז וזימרו את השיר המרגש שהלחין המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, 'טאטאלע קום שוין אהיים', תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה (חסידים)חיים רוזנבוים
במבצע נרחב בתל אביב: חשודים נעצרו בפריצות - אחד נתפס עם מזוודה מלאה | צפו
שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו 4 חשודים באירועי פריצה שונים • אחד התפרץ לדירה וגנב כסף וטבעת, אחר נתפס בקטנוע גנוב | כתב אישום הוגש (משטרה)קובי רוזן
המתיחות הביטחונית | דרמטי: הרמטכ"ל ביטל את נסיעתו הדחופה לארצות הברית
הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארה"ב • היה אמור להיפגש עם ראש המטות המשולבים ומפקד CENTCOM | ההחלטה התקבלה בשל העלאת הכוננות (צבא וביטחון)ב. ניסני
דרמת ענק באוויר: קטטה אלימה בין טייסים הובילה לשידור אות מצוקה | המטוס נחת בשדה תעופה בסעודיה
טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב ועליה נוסעים ישראלים הסתובבה מעל שמי ירדן | המטוס הפעיל קוד חירום ושידר מצוקה המעידה על חטיפה | מטוסי קרב של צה"ל הוזנקו | ראש הממשלה ושר הביטחון כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה • מתברר: קטטה בין הטייסים הובילה לדרמה שהכניסה את כל המזרח התיכון לדרמת ענק (צבא וביטחון)ב. ניסני
סקר מפתיע: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים אך גוש נתניהו משיג רוב של 53 מנדטים
סקר ערוץ 16: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים, הליכוד 19 • ש"ס ועוצמה יהודית 8 כל אחת, יהדות התורה 7 | וינטר והנדל-זליכה עוברים את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אֲזַמִין לִסְעוּדָתִי אוּשְׁפִּיזִין עִילָאִין; הירושלמים נוהרים בהמוניהם לסקולען | צפו בגלריה
רבים מבני ירושלים נוהרים בימי המועד אל סוכתו של האדמו"ר מסקולען ברחוב חנה, שם מתרוממים בזמירות, שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקים במעמדי ההוד של שמחת בית השואבה | צפו בתיעוד מעריכת הטיש באחד מלילות השבוע (חסידים)חיים רוזנבוים
סערה בארה"ב; שלטי ענק שהציבו יהודים נגד נתניהו עוררו הד תקשורתי בינלאומי - גם במדינות מוסלמיות
בעקבות נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם שבו תקף את ראש עיריית ניו יורק המוסלמי זוהר ממדני וטען כי יהודי ניו יורק אינם מרגישים בטוחים, ארגון קיצוני יצא בקמפיין שלטי חוץ רחב היקף בעלות של אלפי דולרים במוקד הפרסום המרכזי במנהטן | הקמפיין, תפס את כותרות כלי התקשורת המובילים בעולם הערבי, בטורקיה ובפקיסטן (חדשות בעולם)חיים רוזנבוים