מלך הולנד, וילם-אלכסנדר, ערך אמש (שלישי) ביקור הזדהות מרגש בבית הכנסת 'בית יהודה' בהאג. המלך הגיע תחת אבטחה כבדה כדי לחזק ולתמוך בקהילה היהודית המקומית, שחווה תחושת בידוד וחשש מאז מתקפת 7 באוקטובר 2023.

הביקור התקיים על רקע המתיחות הגוברת ביחסים שבין ישראל להולנד, בין היתר סביב בדיקות מוצרים מיהודה ושומרון והבדיקות בנמל התעופה סכיפהול. בזמן האחרון הורה שר החוץ גדעון סער להחזיר תיעוד דיפלומטי של דיפלומטים הולנדים הפועלים ברמאללה, בעקבות צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון שנכנס לתוקף בהולנד.

במהלך הביקור קרא המלך על פי הדיווח בווינט ל'רוב הדומם' בהולנד לקום ולהגן על הקהילה היהודית. 'אל תגעו בהם', הדגיש וילם-אלכסנדר, תוך שהוא מנתק באופן נחרץ את הקשר האוטומטי שנעשה בין יהודי הולנד למדיניות ישראל. המלך הבהיר כי אזרחי הולנד היהודים אינם אחראים למתרחש בישראל ואין להטיל עליהם אחריות למדיניות הממשלה.

לשאלת אחד המשתתפים כיצד הקהילה יכולה להגיע אל אותו רוב דומם, השיב המלך בפשטות: 'תמשיכו לדבר'.

חברי הקהילה (כ-300 משפחות. י"נ), שיתפו את המלך באתגרים הקשים ובאווירת חוסר הביטחון המלווה אותם מאז פרוץ המלחמה. סופרו מקרים על נשים החוששות להזמין מונית מביתן לבית הכנסת, ילדים שנאלצו להחליף בית ספר, ואנשים הבוחרים להסתיר את שרשראות מגן הדוד שלהם.