הראשון לציון הגר"י יוסף מבהיר כי הסיעות החרדיות לא ייכנסו לממשלה הבאה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ועונה לרבנית עדינה בר שלום שחברה לגדי איזנקוט: "תוך עקיצה למהלכיה של אחותו עדינה בר שלום: "מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט?" (חרדים)

ישי כהן