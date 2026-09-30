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תִּיבוּ אֻשְׁפִּיזִין קַדִּישִׁין | תיעוד מיוחד מהרבי משבט הלוי בטיש לחיים בימי המועד

האדמו"ר משבט הלוי עורך מדי ערב בימי המועד טיש לחיים לרגל ימי החג, במהלך הטיש נושא האדמו"ר דברי קודש ופנינים יקרים מענייני האושפיזין החל באותו יום| באחד מלילי החג מתקיימת שמחת בית השואבה המרכזית בליווי תופים ומחולות | צפו בתיעוד מאחד הטישים שערך האדמו"ר השבוע (חסידים)

האדמו"ר משבט הלוי בטיש חוה"מ סוכות | צילום: צילום: מ. אדלר
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15:16

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ראש האופוזיציה מבהיר כי אירוע הדקירה בטיסה לא הוזכר בפגישה עם נתניהו • גורם מדיני בכיר מגיב: "עודכן על התגברות משמעותית של פח"ע בחו"ל" | העימות הפוליטי מתלקח (פוליטי מדיני)

כיכר השבת
15:13

רבבות בשמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקולץ בפתח תקוה - באצטדיון הגדול בישראל

כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, אמר בנאומו: "האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה"

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15:00

רבבות בשמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקולץ בפתח תקוה באצטדיון הגדול בישראל

 כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה

כיכר בשיתוף מישקולץ
14:17

"אבא אוהב לראות את הילדים חיים בשלום": הראש"ל הגר"ד יוסף נועד עם נשיא המדינה

הראשון לציון הגר"ד יוסף קיבל את נשיא המדינה בסוכתו • הרב הראשי בר קרא לנשיא להוביל קו מאחד בתקופת הבחירות | מפגש חם בסוכה (חרדים)

כיכר השבת
13:59

מנתקים את הוואטסאפ: עולם הדרייברים בדרך למהפך מפתיע

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קובי ישראל
13:40

"תפסיקו להשחיז חרבות": הרב הראשי קורא לנשיא להוביל אחדות

בביקור חגיגי בסוכתו של הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר, קרא נשיא מועצת הרבנות הראשית לנשיא המדינה יצחק הרצוג להוביל קו מאחד וערכי על רקע מערכת הבחירות וחילוקי הדעות בציבור, והדגיש: "הקב"ה אוהב לראות את הילדים שלו חיים בשלום" (חרדים)

כיכר השבת
13:30

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כיכר השבת
13:03

חורבן מוחלט: 82% מרצועת עזה נמחקו מהמפה

נתוני לוויין של האו"ם חושפים הרס חסר תקדים • 200 אלף מבנים ניזוקו או נמחקו לחלוטין | המשבר הכלכלי החמור ביותר שנרשם אי פעם (חדשות)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל
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