להסרת איום: צה"ל חיסל מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס

לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק, יסוד שביסוד, אלפי בני אדם נכנסו הבוקר (חמישי) לתפילה בקבר יוסף שבשכם ובהם ראש מועצת שומרון וחברי הכנסת צבי סוכות, אוריאל בוסו וארז מלול ומקיימים תפילת הודיה על הצלת המטוס | יוסי דגן אמר: "ביום שבו עם ישראל מארח בסוכתו את יוסף הצדיק, אנחנו זוכים לחזור אליו גם באור יום" | תיעוד (חדשות)

משה אריה