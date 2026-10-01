נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל לדיווחים על ניסיון הפיגוע במטוס שהיה בדרכו לישראל • הנשיא סיפר על שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, תיאר כיצד נוסע ישראלי השתלט על הסטיק ברגע האחרון, והודה: "אני לא יודע אם זה נכון, זה הסיפור שקיבלתי" | צפו (חדשות)

יוני גבאי