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מבזק"מדובר בזירה קשה"

39 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בבית אבות בבני ברק | 2 מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני

שריפה פרצה הלילה בבית האבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב עמרם גאון בבני ברק | כוחות ההצלה העניקו סיוע רפואי ל-39 נפגעים. שניים מהם, גברים כבני 65 ו-80, במצב קשה ולא יציב, ארבעה במצב בינוני והיתר במצב קל | בכבאות והצלה עדכנו כי השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה (חדשות)

זירת השריפה בבית האבות בבני ברק | צילום: צילום: אל"פ
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