ברגע האחרון: סוכלו שתי ניסיונות מעצר והסגרה למשטרה צבאית

מבזקים נוספים
מהמנוסה מאימתם של הנאצים ועד למאבק מול פוטין; הסיפור המרתק מאחורי אוצר חב"ד שנותר בשבי
רבים מהמבקרים בבניין 770 במרכז חב"ד בקראון הייטס נחשפים לאוצר מדהים של פריטים וכתבי יד עתיקים ששרדו את השואה, אך אינם יודעים איזה מבצע חובק עולם ומרתק התנהל על כל פריט קודש שם | מהחלטתו הדרמטית של האדמו"ר הרש"ב להסתיר את 12,000 הספרים הנדירים במוסקבה כדי להצילם מהתופת הנאצית, דרך המאבק הדיפלומטי מול שלושת נשיאי רוסיה וגיוס מאה סנאטורים אמריקנים ועד למשפטים הסוערים וסרבנותו של פוטין | סיפורו המרתק והבלתי נתפס של אוצר חב"ד (מגזין, חסידים)חיים רוזנבוים
האתרוגים המיוחדים והתצפית מהסוכה; מראות הוד מהרבי ממבקשי אמונה
תיעוד מרומם מהאדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה בעבודת הנענועים מתוך התעוררות עצומה, כשבמהלכה הוא נוטל שבעה סוגי אתרוגים מזנים שונים | בהמשך, נצפה האדמו"ר משקיף עם משקפת אל עבר מקום המקדש מתוך סוכתו של אחד הנגידים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)חיים רוזנבוים
משה רעיא מהימנא: האדמו"ר ערך את שולחנו בליל האושפיז הקרוי על שמו
האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחן הטהור לרגל המועד, בליל אושפיזא דמשה רעיא מהימנא – שעל שמו קרוי האדמו"ר, בסוכה ברחבת בית מדרשו בירושלים | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה, ובהמשך פצחו החסידים בניגוני החג מתוך שמחה עצומה (חסידים)חיים רוזנבוים
תפילת שחרית המונית עם ארבעת המינים בקבר יוסף | תיעוד
לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק, יסוד שביסוד, אלפי בני אדם נכנסו הבוקר (חמישי) לתפילה בקבר יוסף שבשכם ובהם ראש מועצת שומרון וחברי הכנסת צבי סוכות, אוריאל בוסו וארז מלול ומקיימים תפילת הודיה על הצלת המטוס | יוסי דגן אמר: "ביום שבו עם ישראל מארח בסוכתו את יוסף הצדיק, אנחנו זוכים לחזור אליו גם באור יום" | תיעוד (חדשות)משה אריה
הנשיא שוחח עם ארבעת גיבורי הטיסה מדובאי | ימליץ להעניק להם את "אות הנשיא לגבורה אזרחית"
נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - שגילו גבורה יוצאת דופן באירוע בטיסה מדובאי לישראל והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" (חדשות)יוני גבאי
בחודש האחרון: יותר מ-500 מטרות הותקפו בלבנון ובעזה
יותר מ-500 מטרות הותקפו בחודש האחרון במרחב הביטחוני בלבנון וברצועת עזה | חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הזירות להסרת איומים | תיעוד (צבא)ב. ניסני
החשד: קשיש הדליק סיגריה ליד בלון חמצן וגרם לשריפה בבית האבות
39 בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בלילה בבית אבות ברחוב עמרם גאון בבני ברק, שניים מהם במצב קשה | המשטרה מעדכנת כי לפי החשד: קשיש הדליק סיגריה ליד בלון חמצן (חדשות)קובי ישראל
הסרטון שיכניס אתכם לאווירת חג הסוכות בירושלים | צפו
רבבות עמך בית ישראל עולים לרגל בימי חול המועד ופוקדים את שריד בית מקדשנו בתפילה | אביגדור כהן הצליח לתעד את כל הרגעים היפים שיכניסו אתכם לאווירת החג | צפו (חרדים)כיכר השבת