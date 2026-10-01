בחודש האחרון: יותר מ-500 מטרות הותקפו בלבנון ובעזה

תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון (צילום: דובר צה"ל)
דובר צה"ל מעדכן הבוקר (חמישי) כי בחודש האחרון, חיל האוויר תקף בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין, יותר מ-370 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.
בנוסף, חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות ברצועת עזה.
בין היעדים שהותקפו בעזה:
- 3 מח"טים של ארגון הטרור חמאס
- מחבלים שקידמו מתווי טרור והיוו איום על כוחותינו
- מחבלים שפשטו וחטפו ב-7 באוקטובר
- מחבלים שהחזיקו בחטופים
- מחסני אמל"ח
- מטרות נוספות של ארגון הטרור חמאס.
"חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הגזרות, להסיר איומים ולסייע לכוחות הלוחמים בגזרות השונות בהתקפה ובהגנה בכל עת", סיכמו בצה"ל.
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