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תיעוד מפעילות חיל האוויר

בחודש האחרון: יותר מ-500 מטרות הותקפו בלבנון ובעזה

יותר מ-500 מטרות הותקפו בחודש האחרון במרחב הביטחוני בלבנון וברצועת עזה | חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הזירות להסרת איומים | תיעוד (צבא)

תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון
תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון (צילום: דובר צה"ל)

דובר מעדכן הבוקר (חמישי) כי בחודש האחרון, חיל האוויר תקף בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין, יותר מ-370 מטרות של ארגון הטרור בדרום לבנון.

בנוסף, חיל האוויר תקף יותר מ-140 מטרות ב.

בין היעדים שהותקפו בעזה:

  • 3 מח"טים של
  • מחבלים שקידמו מתווי טרור והיוו איום על כוחותינו
  • מחבלים שפשטו וחטפו ב-7 באוקטובר
  • מחבלים שהחזיקו בחטופים
  • מחסני אמל"ח
  • מטרות נוספות של ארגון הטרור חמאס.

"חיל האוויר ממשיך לפעול בכלל הגזרות, להסיר איומים ולסייע לכוחות הלוחמים בגזרות השונות בהתקפה ובהגנה בכל עת", סיכמו בצה"ל.
צה"לחמאסחיזבאללהחיל האוויררצועת עזהדרום לבנון

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