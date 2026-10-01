בחודש האחרון: יותר מ-500 מטרות הותקפו בלבנון ובעזה

תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון - צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:28 תיעוד מתקיפות חיל האוויר בחודש האחרון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (חמישי) כי בחודש האחרון, חיל האוויר תקף בהכוונת הפיקודים ואגף המודיעין, יותר מ-370 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.