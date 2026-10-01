תפילת שחרית המונית עם ארבעת המינים בקבר יוסף | תיעוד

רבים מהמבקרים בבניין 770 במרכז חב"ד בקראון הייטס נחשפים לאוצר מדהים של פריטים וכתבי יד עתיקים ששרדו את השואה, אך אינם יודעים איזה מבצע חובק עולם ומרתק התנהל על כל פריט קודש שם | מהחלטתו הדרמטית של האדמו"ר הרש"ב להסתיר את 12,000 הספרים הנדירים במוסקבה כדי להצילם מהתופת הנאצית, דרך המאבק הדיפלומטי מול שלושת נשיאי רוסיה וגיוס מאה סנאטורים אמריקנים ועד למשפטים הסוערים וסרבנותו של פוטין | סיפורו המרתק והבלתי נתפס של אוצר חב"ד (מגזין, חסידים)

חיים רוזנבוים